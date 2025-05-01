林沛祥稱「外地網紅」顛倒黑白博關注 溫朗東：告發犯罪還分縣市？

政治節目名嘴溫朗東（左2）與罷免基隆市立委林沛祥領銜人陳青逸（右1）、民進黨基隆市議員張之豪（左1）等人，今天上午10時許到基隆地檢署告發林沛祥等人涉嫌「偽造連署」。（記者林嘉東攝）

2025/05/01 14:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委林沛祥今日被名嘴溫朗東提告涉嫌偽造連署書。林沛祥回應表示，罷免是公民的權利，不是個人的表演舞台，更不是拿來操作流量的手段，以「顛倒黑白、博取關注」為目的的網紅人士，扭曲事實的說法，他會依法捍衛自己的清白。對此溫朗東回應，林沛祥都覺得自己會到三階，基隆人也不要讓林沛祥失望好嗎？

溫朗東在臉書PO文表示，林沛祥急了，早上落落長寫了一堆聲明，重點幾個字就講完了：林沛祥說溫朗東是外地網紅、可能要告溫朗東、4月24日已經有告發罷團，首先，這些親中派的用詞蠻怪的，平時兩岸一家親，把中國當內地，結果溫朗東租屋在新北，去個基隆就變成外地？告發犯罪有分縣市嗎？

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溫朗東指出，林沛祥要告他甚麼？你不准鍾小平告發不是事實嗎？你低調地去告發罷團，是不是怕鍾小平告得不夠精準，把你牽連進去？現在基隆市民政處跟基隆市選委會同流合汙，從去年罷免謝國樑，到現在罷免林沛祥，硬生生把「合格的連署書扭曲成不合格」，等於是濫用公權力撕毀連署書，栽贓公民團體偽造連署。今天早上他已經去告發了，肯定比你私下告發的來得精準。

溫朗東直言，最後幫林沛祥打個廣告，他急了，正在站路口，發到媒體群組請大家幫忙宣傳投不同意票，林沛祥都覺得自己會到三階，基隆人也不要讓他失望好嗎？

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