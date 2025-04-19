竹北虐童案》葉姓健身房負責人葉展浩棄保潛逃 法院發布通緝

竹北虐童的葉姓健身房負責人棄保潛逃，新竹地院已發布通緝。（記者廖雪茹攝）

2025/04/19 18:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市某健身房負責人葉展浩及另名葉姓教練，涉凌虐不到6歲的小姊弟，今年2月移審時，承審法官諭知2人分以300萬元、100萬元交保，均限制住居並定時向派出所報到，但葉展浩3月底無故未到庭，經查竟已出境，法官命警方及境管單位拘提未果，法院除沒入300萬元保證金及發布通緝，並函請領事事務局註銷該其護照。

新竹地檢署檢察官陳芊伃指揮新竹縣政府警察局竹北分局，偵辦竹北健身教練虐童案。檢警調查，葉姓2名教練去年8月受同事委託協助照顧小姊弟，沒想到在8月至10月間，多次假借管教之名，命令小姊弟罰站、暴力毆打或要求小姊弟以雙手撐地、雙腿伸直、腳趾撐在階梯或地板上的平板支撐方式，反覆虐待、折磨，施暴過程還拍攝傳送他人觀覽。

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檢察官痛批2嫌「以孩童為洩憤取樂工具，手段殘忍、情節惡劣，令人髮指」，連同也曾參與的鍾姓教練，以犯傷害、強制、剝奪行動自由等案件對3人提起公訴，今年2月5日移請新竹地院審理，並建請法官對惡性重大的2名葉姓教練從重量刑，以儆效尤。

新竹地院法官諭知經營4家健身房的負責人兼教練葉展浩300萬元交保並限制住居，另名葉姓教練100萬元交保限制住居，並定時向派出所報到。沒想到葉展浩在3月底準備程序期日未向法院請假，無故未到庭，經查詢葉男已出境，法官隨即命警方及境管單位執行拘提，拘提未獲，法院已裁定沒入300萬元保證金及發布通緝，並函請領事事務局註銷該被告的護照。

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