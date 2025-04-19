川普最新民調曝！二戰以來總統第二低 倒數第一也是他自己......

川普第二任期首季獲得45%平均支持度，創下二戰以來美國總統第二低的紀錄，民調最低則是「第一任川普」。（法新社資料照）

2025/04/19 17:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕正值美國總統川普發布新關稅政策造成全球動盪之際，蓋洛普（Gallup）發布最新民調，川普第二任期首季獲得45%平均支持度，創下二戰以來美國總統當選人中第二低的紀錄，而最低的紀錄則是「第一任的川普」。

蓋洛普17日發布最新民調 ，在1月20日至4月14日進行的民調分析顯示，川普第一季平均支持度為45%，遠低於二戰後所有當選的美國總統，僅高於第一任自己的41%；1952年至2020年所有當選總統的第一季平均支持率為60%。

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民調提到，美國前總統約翰·甘迺迪和德懷特·艾森豪第一季平均支持度最高，都超過70%；吉米·卡特與巴拉克·歐巴馬還有隆納·雷根第一季的平均支持度為60%至69%之間；喬治·布希和喬·拜登和比爾·柯林頓第一季的平均支持度則落在55%至58%。川普是唯一一位上任第一季平均支持度低於50%的總統。

川普第二任期第一季最近一次的民調結果（4月1日至14日）為44%，此外有53%美國人不認同他，這與他第二任期內前三次的民調結果一致，當中他最高的一次民調為1月時的47％。

該民調提到，最新一次的民調是在最近動盪時期進行的，川普4月2日宣布對等關稅，引發股市下跌，儘管川普4月9日宣布部分關稅政策暫緩，隨後放寬部分條件，但市場不穩定條件仍在。

在上述情況下，44%美國成年人對川普經濟政策有信心，認為他會採取正確行動；另外，11%民眾對川普的經濟政策「只有一點信心」，44%「幾乎沒有信心」。

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