5.5萬人湧凱道拒統戰！曹興誠：大罷免節節勝利、成功在望

「拒絕統戰，守護台灣」大會凱道登場，活動歷經5小時，主辦方指出，現場湧入5萬5千人。（記者廖振輝攝）

2025/04/19 19:30

〔記者李文馨／台北報導〕「拒絕統戰，守護台灣」大會今天下午凱道登場，活動歷經5小時，主辦方指出，現場湧入5萬5千人。聯電創辦人曹興誠宣講時表示，罷免走到今天，節節勝利、成功在望，一定會可以驅逐國民黨立委，讓國會恢復正常；民進黨立委沈伯洋說，大罷免每區域都需要10%的門檻，相信100萬人的聲音也能響徹雲霄。

「拒絕統戰，守護台灣」大會下午2時在凱道登場，聯電創辦人曹興誠、矢板明夫、網紅皮筋兒、Podcast節目主持人高軒、網紅陳柏源、網紅呱吉、歷史作家李文成、退將丘衛邦、「鷹爸」徐柏岳、桃園市議員于北辰、饒舌歌手楊舒雅等人輪番上台宣講。民進黨立委陳培瑜、郭昱晴、王義川、王定宇、沈伯洋、黃捷也到場助陣。

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聯電創辦人曹興誠表示，大罷免走到今天，節節勝利、成功在望，一定會可以驅逐國民黨立委，讓國會恢復正常。他也說，感謝協助罷免的志工用生命收件、核對連署書，還忍受各種白眼、辱罵，依然勇往直前從不退縮，謝謝多數的女性志工堅毅、有韌性，為了不願後代成為中國賤民，堅持到底，堪稱活著的媽祖，「志工萬歲、台灣萬歲」。

民進黨立委沈伯洋說，他去年從立法院主席台摔下來後，接到黨團總召柯建銘的電話，說「台灣人的聲音會響徹雲霄」。他指出，台灣的民主道路走三步、退兩步，因為有威脅還有內應，台灣人每次都會響徹雲霄，這次大罷免，每個區域都需要10%的門檻，也就是100萬人，這次大罷免，相信100萬人的聲音也能響徹雲霄，現場群眾高呼「大罷免，大成功」。

聯電創辦人曹興誠宣講。（記者廖振輝攝）

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