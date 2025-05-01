網紅「貴婦奈奈」返台 下午1點多抵北檢歸案複訊

網紅貴婦奈奈今日抵達桃園機場。（記者朱沛雄攝）

2025/05/01 13:40

〔記者王定傳／台北報導〕涉嫌吸金近2億元潛逃加拿大6年多的網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端），日前寫信向檢調高層喊冤，否認參與前男友黃博健經營的醫美診所，並表示將返台說出實情；調查局證實，調查局駐加法務秘書昨中午已陪同蘇女自加拿大搭機，今晨5時許抵桃園機場，調查局台北市調處人員隨即依法逮捕上銬帶回詢問，下午13時19分移送台北地檢署歸案，面對媒體詢問：「有無吸金？錢花完才選擇回來嗎？」她都不發一語。

調查局指出，調查局駐美、加法務秘書持續追緝掌握蘇女行蹤，由駐加拿大代表處及多倫多辦事處多方協調聯繫，昨中午蘇女在法務秘書陪同下搭機，於今日清晨抵台，台北處調查官接手詢問後再將她解送北檢歸案。

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檢調調查，2018年，杏立博全醫美診所登記負責人黃立雄，涉夥同杏立博全醫美診所實際負責人黃博健及杏權生技股份有限公司負責人蘇女等，以醫師及網紅部落客身分包裝行銷違法吸金近2億元。

2018年11月杏立博全診所突歇業，被害人發現資金要不回來提告詐欺；檢調發現，蘇、黃兩人早在同年11月30日出境，先飛往美國再轉至加拿大藏匿，北檢傳喚及拘提無著於2019年1月發布通緝，時效至2043年止，幾天後調查局也將蘇女列為外逃通緝對象。

去年5月，黃立雄、黃林麗真夫妻主動表達返台意願，經調查局與加拿大邊境服務局等單位合作將兩人遣返歸案，檢方訊後諭令黃50萬元交保，並實施科技監控，林麗真請回；日前，蘇女疑厭倦逃亡生活，寫信給北檢檢察長王俊力，聲稱未參與經營醫美診所，說要回台接受調查並說出實情。

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