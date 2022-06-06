斯洛伐克國會副議長：台灣遠比共產中國重要的多！

行政院長蘇貞昌（右）今日於政院玉山廳接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團。（記者陳鈺馥攝）

2022/06/06 12:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長蘇貞昌今日於政院玉山廳接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團。斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）表示，台灣做為科學卓越的國家，透過經貿在斯洛伐克發展上留下深刻足跡。台灣更是斯洛伐克重要的經濟夥伴，遠比共產中國重要的多。

勞倫契克指出，很榮幸能到貴國訪問及見到閣揆，台灣距離斯洛伐克地理遙遠，卻與斯洛伐克接近。多年以來，台灣持續朝民主光明邁進，這一點與斯洛伐克一致。在疫情最嚴峻時刻，斯洛伐克國民黨感念台灣政府無私捐贈數十萬片口罩，拯救許多斯洛伐克國民生命，這份感恩之情在台灣需要時刻，斯洛伐克也用疫苗來報答。

請繼續往下閱讀...

勞倫契克強調，我們堅信在戰勝疫情後，回首疫情時會記得這是斯洛伐克與台灣友誼更加深化的時光，知道台灣科研先進和醫學更是發達，多年來都支持台灣參加世界衛生大會及世衛組織活動，基於此精神，斯洛伐克國會的三個委員會都通過決議，支持台灣公平參與世衛的權益。

勞倫契克指出，台灣做為科學卓越的國家，透過經貿在斯洛伐克發展上留下深刻足跡，台灣企業帶給上千名斯洛伐克國民就業機會、新視野及安全生活，斯洛伐克經濟部就是促成台斯兩國互惠關係的重要推動者，台灣是斯洛伐克重要的經濟夥伴，遠比共產中國重要的多。

他強調，希望台灣有一個和平的未來，斯洛伐克密切關注中共的擴張主義及作為，並且深深相信在俄羅斯無端入侵烏克蘭時候，對台灣有相似意圖的國家，應該看看全球民主陣營對俄羅斯採取哪些反映，我們有義務與民主陣營站在一起，一同努力守護並發展民主，為斯洛伐克和台灣國民帶來最大福祉。

蘇貞昌談及，特別感謝團長分享這樣的說法，在斯洛伐克受疫情衝擊之時，台灣提供70萬片口罩，去年台灣疫情嚴重之際，斯洛伐克捐贈16萬劑AZ疫苗，讓國人同胞能夠即時施打疫苗，保護我國國民健康，要深深表示感謝，從蔡總統以降及國人同胞，都對斯洛伐克的協助銘記在心。

蘇貞昌強調，台灣有一首歌是《你是我的兄弟》，急難需要時要相挺，兩國之間彼此互助，驗證了台灣人的信念，相信這也是斯洛伐克價值。團長剛剛特別提及台灣醫療進步，貴團來台看到方方面面，就知道台灣不只有發展科技、經濟，政府更照顧2300萬人健康，中國一直用政治問題阻擋台灣加入WHO，這都是無禮的，中國所謂照顧台灣人民健康，貴團訪台已親眼見證中國講得都是謊言，不是事實。

布拉提斯拉瓦省省長德羅巴（Juraj Droba）表示，過去兩年半以來，疫情對許多國家造成傷亡，非常支持台灣參與世界衛生大會WHA，疫情這件事不是政治，有能力國家都應該參加世衛大會。他的政治生涯比較特別，先擔任國會議員再到地方政府任職，能在第一線工作造福民眾非常值得，更勝於過去擔任國會議員。

德羅巴指出，期待與高雄市簽署夥伴協議，他本身是務實的人，期待在科技、教育有更多合作及交流。這次能夠與高雄簽署協議，幕後其實有無名英雄，要特別提及台灣駐斯國代表李南陽促成這個協議，斯洛伐克是一個小國家，非常感謝台灣重視斯洛伐克；蘇揆誇說，高雄是台灣非常重要城市，有200多萬人口，也有美麗的港口，陳其邁以前是他的副院長，貴省真的很會選夥伴城市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法