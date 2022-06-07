蔡英文接見斯洛伐克訪團 盼打造具有韌性的民主陣線

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團一行10人抵台展開6天訪問。（資料照）

2022/06/07 10:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團今日上午前往總統府晉見蔡英文總統。總統表示，希望能與斯洛伐克等理念相近國家合作，打造具有韌性的民主陣線，為世界做出更多貢獻。斯洛伐克國會副議長勞倫契克也堅定支持兩國合作關係，強調不會因外界干擾與阻撓而妥協，並隨時做好對抗威權與強權的準備。

蔡英文首先歡迎訪賓到訪，表示這次跨黨派訪問團，來台進行國會與城市交流，顯示重視雙方情誼。台灣與斯洛伐克這幾年雙邊關係愈來愈密切，包括疫情期間相互幫忙，創造善的循環，她要再次感謝斯洛伐克的協助。此外，國發會主委訪問後斯洛伐克後，斯國經濟部次長也回訪，並且舉行台斯第一屆經濟諮商會議，並簽署包括研發創新等十六項備忘錄，彼此有更深入交流，持續提升雙方產業合作關係。

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總統也提到，斯洛伐克國會外交、衛生及歐洲事務三個委員會，一週內連續通過3個支持台灣參與世界衛生大會決議文。這份情誼讓台灣人民非常感動。她強調，我們期待與斯洛伐克在全球關注議題上能持續合作，建立更緊密夥伴關係。面對俄羅斯入侵烏克蘭，台灣與斯洛伐克攜手合作援助烏克蘭，也幫助安置烏克蘭難民，台灣能與斯洛伐克等理念相近國家合作打造具有韌性的民主陣線，為世界做出更多貢獻。

斯洛伐克國會副議長勞倫契克致詞說，作為國會副議長，他深感榮幸與地理位置相距遙遠，但民主心靈相近的台灣領導人相會。斯洛伐克與台灣肩並肩共同走過疫情時代，並促更多友誼的實現。斯國永遠不忘疫情困難時台灣無私醫療援助，而兩國在經貿等領域已開展合作，尤其台灣在斯國進行促進經濟與就業的投資。對於台灣的支持，他強調不會因外界干擾與阻撓而妥協，也隨時做找對抗威權的強權的準備。

布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴也致詞說，台灣是斯洛伐克重要夥伴，這幾年兩國互訪頻繁，他此行是與高雄簽署友好合作協定，他認為世界全球化合作，經由各個小小城市間的合作而更加豐富。作為省長，除盼在科技與經貿推進與高雄市合作，並推動年輕學者的互訪，他歡迎台灣年輕人有機會來訪問，布拉提斯拉瓦省可以提供多元寬廣與許多機會的學習。

德若巴進一步說，透過這機會要發出誠摯邀請，未來在條件許可下，將邀請蔡總統到訪，布拉提斯拉瓦省會永遠為您準備紅色地毯。

此次訪問團由斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）、斯國國會友台小組主席歐舒斯基議員（Peter Osusky），及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）共同組團。訪團成員另包括：外交、國防、財政及歐洲事務四個委員會的跨黨派重量級國會議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、列霍茨基議員（Tomas Lehotsky）、齊阿克議員（Miroslav Ziak）、史丹奇克議員（Andrej Stancik），以及布拉提斯拉瓦省馬拉基（Malacky）市瑞哈市長（Juraj Riha）、布省主任秘書烏曼妮柯娃（Andrea Urmanicova），及禮賓處副處長康斯卡（Michaela Kunska）等共10名成員。

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