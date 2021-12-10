斯洛伐克團訪高雄 林欽榮：期待擴大城市合作與交流面向

斯洛伐克（Slovakia）經濟部政務次長葛力克（Karol Galek），今率團拜訪高雄市政府。（記者王榮祥翻攝）

2021/12/10 17:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕斯洛伐克（Slovakia）經濟部政務次長葛力克（Karol Galek），今率團拜訪高雄市政府，雙方特別針對綠電產業發展及智慧城市治理等事項分享經驗，代表市府接待貴客的副市長林欽榮指出，期待雙邊能擴大城市合作與交流面向。

市府說明，曾在2020年11月、捐贈30萬片醫療口罩予斯國布拉提斯拉瓦省，今年5月台灣疫情轉趨嚴峻時，也曾於9月獲得該國捐贈台灣16萬劑疫苗，彼此間的互助情誼，已為雙方的友好互動，鋪墊了相當良善的基礎。

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林欽榮表示，今由他向斯國經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）所率的產官學代表團，以「高雄智慧城市的發展與機會」為題，描繪出高雄未來的城市發展軸線，特別是2020年「亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟」成軍，以及中央與地方攜手發展「5G AIoT創新園區」，相信都能展現出高雄城市發展深厚潛力與美好願景。

另也對於雙邊投資環境、產業發展及供應鏈，特別是該國特別關注的「半導體供應鏈產業廊道」—由全球最大的半導體製造商台積電、全球最大的晶圓封測廠日月光，共同串連起的全球半導體製造及材料發展的重要聚落，以及亞洲新灣區5G AIoT創新園區，進行概要介紹。

林欽榮提到，席間很高興能從斯洛伐克Smart City Klub主席，以「歐洲（斯洛伐克）智慧綠能示範場域推動經驗」為主題所進行的經驗分享，顯見雙方在綠能推動、零碳排、永續、數位轉型等議題，有相當多「英雄所見略同」的共識。

他強調，高雄目前正全力推動綠能產業發展，尤以今（110）年度太陽光電設置容量已達255MW（百萬瓦），不僅達標還超前1.96倍！且設置案件量達1337件，更是全國第一，如何以智慧應用輔助城市管理並實現減碳永續，是雙方熱絡對談的關鍵因子，未來如何加強進一步的雙邊合作，是相當值得期待的議題。

林欽榮期待明年智慧城市展，將採取台北、高雄雙主場形式進行，當場代表市府邀請斯洛伐克訪團，於明年再度來到高雄參與智慧城市展，持續深化雙邊的經貿合作與城市交流。

斯洛伐克（Slovakia）經濟部政務次長葛力克（Karol Galek），今率團拜訪高雄市政府。（記者王榮祥翻攝）

高市副市長林欽榮以「高雄智慧城市的發展與機會」為題，向斯洛伐克參訪團介紹高雄。（記者王榮祥翻攝）

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