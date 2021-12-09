不怕中國施壓？ 斯洛伐克官員：與台灣交流不是新鮮事

斯洛伐克代表團9日於台北西華飯店舉行訪台記者會，斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek，右）、斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲（Lucia Kišš，左）聯合出席並接受媒體提問。（記者塗建榮攝）

2021/12/09 21:16

〔記者楊丞彧／台北報導〕斯洛伐克訪問團明天將結束行程返國，今天（9日）傍晚召開記者會說明此行成果與對台灣關係展望。斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）強調，此行是經濟外交，任何人都不能阻撓經濟合作。斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲（Lucia Kišš）也表示，這不是「一次性」的訪問，台斯交流也非新鮮事；此行收穫超乎預期，台灣是理念相近夥伴，也共享民主價值；兩國在口罩與疫苗的互相幫忙，正是夥伴關係的最佳寫照。

葛力克表示，此行受到熱情款待，希望促進台斯兩國間企業更多交流，尤其台灣在半導體產業是領頭羊，期盼在兩國之間成立工作小組。此外，在基礎與應用科學跟研究上，斯洛伐克科學院也與台灣科技部跟中研院建立合作關係。斯洛伐克雖小但潛力無窮，位處歐洲心臟方便物流，希望可以成為中歐的半導體製造樞紐。

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葛力克也特別指出，兩國在電動車與太空產業兩領域可以深化合作。斯洛伐克是歐盟主要的汽車生產基地之一，也包括電動車的製造，期盼可以結合台灣在半導體的優勢，雙邊軟硬體攜手合作。而太空產業方面，斯國擁有幾十年的發展歷史，並有四十家企業提供地圖繪測、衛星應用軟體與相關機械，甚至火星探測車等技術之解決方案，很開心與台灣太空中心也簽署合作備忘錄。

季絲則提到，十月下旬台灣派相當高階的經貿訪問團造訪斯國，而現在她很開心，斯國也派出相當大的代表團回訪台灣。在短短的訪台期間內，雙方簽署九項合作備忘錄，合作領域都相當具體，雙邊互蒙其利。而對於此次搭乘行政專機出訪，季絲則解釋因疫情影響，一般商用客機防疫上較有疑慮，因此派遣行政專機。

季絲也重申，此行是經濟外交無關政治，希望在二〇〇三年開始建立的基礎上繼續深化合作。而對於中國的態度，季絲強調斯洛伐克作為歐盟的成員國，會與歐盟步調一致。針對立陶宛遭遇中國經貿報復，季斯則認為這毫無道理，並對立陶宛的遭遇感到遺憾。而單一歐盟會員國的事就是全體歐盟會員國的事，會與立陶宛團結面對。

斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）。（記者塗建榮攝）

斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲（Lucia Kišš）。（記者塗建榮攝）

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