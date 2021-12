台斯跨部會經濟會議登場 經濟部政次秀中文：斯洛伐克支持台灣

「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」今下午登場,斯洛伐克經濟部政次葛力克(Karol Galek)出席並致詞。(記者田裕華攝)

2021/12/06 16:12

〔記者呂伊萱/台北報導〕斯洛伐克訪團週日抵台,今天正式展開訪問行程,雙方下午召開首屆「台斯跨部會經濟合作諮商會議」。斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲(Lucia Kišš)開幕時表示,此會議讓雙方各部會官員能直接對話,「這是兩國關係的歷史性時刻」,盼一步步深化合作。斯洛伐克經濟部政次葛力克(Karol Galek)更特別用中文說,不論環境是好或壞,「斯洛伐克支持台灣!」傳達真誠挺台聲音。

台斯首屆「經濟合作諮商會議」今天在南港展覽館登場。國發會主委龔明鑫、外交部政次田中光、經濟部政次陳正祺、斯洛伐克經濟部政務次長葛力克和外交部經濟合作總司長季絲出席開幕式並致詞。此次斯國訪團最高層官員是經濟部政次葛力克,不過特別的是外交部司長級官員季絲同行,且在首屆經濟合作諮商會議中率先發言。

請繼續往下閱讀...

季絲致詞表示,斯洛伐克視台灣為重要的理念相近夥伴與共享價值友人,例如遵循以規則為基礎的國際秩序。季絲也提到,斯洛伐克不會忘記在疫情伊始時台灣的支援,雙方互動已成「善的循環」。對於今天召開的跨部會經濟合作諮商會議,季絲表示,此論壇讓兩國的各部會,能有積極且直接的對話,「這是兩國關係的歷史性時刻」。

季絲說,台灣是世界上重要的一員,在多個不同領域都享有領先地位,斯洛伐克與台灣可以合作的潛力產業領域包括半導體、太空工業、區塊鏈、資訊安全、智慧城市和科技人才的交流等。

季絲強調,訪團來台前已經做好萬全準備,期待富有成效的交流,並繼續推進未來的合作。希望這次訪台後帶回斯國的,不只是台灣的人情味,也包括實際的互惠合作。季絲在致詞尾聲引述一句中文成語「千里之行,始於足下」(Walk steady and you can go far),期待與台灣「一步一腳印」地深化雙方合作。

葛力克致詞時則說,台灣是斯洛伐克的亞洲第2大投資者,創造3000個工作機會。而斯洛伐克位居要津,是歐洲的心臟,歡迎各項投資,也有豐沛的高技術人力。他讚許台灣是絕佳範例,雖然很小、但能在研發領域成為國際領導者,他堅信這場會議能帶動更多討論,讓兩個經濟體發揮潛力。

葛力克並說,他今天早上已和龔明鑫對談,討論斯洛伐克與台灣未來的合作方向,包括半導體、太空科技和智慧城市等,雙方也同意成立工作小組,並繼續研討在大學和研發機構之間的合作。葛力克強調,斯洛伐克已經準備好成為台灣的夥伴,不論是在好的時候、或是例如現在疫情仍蔓延的壞時刻,「斯洛伐克支持台灣!」

在開幕式之後,雙方官員分為「經貿」及「教育、科研與觀光」2個議題工作小組進行閉門會議,同時台斯商界人士參與斯洛伐克投資商機論壇和B2B商業洽談會。

據指出,台灣與斯洛伐克這次召開的「經濟合作諮商會議」,與捷克或波蘭之間召開的次長級經濟諮商會議差異在於跨部會進行。台斯諮商會議由國發會統籌,盤點科技、經濟、教育、交通各部會業務;斯國則有經濟、外交、教育、能源、商務、投資及國家科學院等共18位各部會官員。除經貿外,也探討教育、文化及觀光等面向,可說是台灣與中東歐國家關係提升的新模式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法