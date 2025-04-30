國會山莊與矽谷論壇》蕭美琴拋台灣對美至關重要3面向

副總統蕭美琴。（資料照，總統府提供）

2025/04/30 23:33

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴今晚（美東時間同日上午）透過錄影，於美國「國會山莊與矽谷論壇 （Hill & Valley Forum）」發表談話，闡述台灣對美國的未來至關重要的三面向，包含台灣的安全就是全球的安全、台灣能為美國產業復興帶來貢獻以及台美必須共同引領人工智慧。

蕭美琴強調，台灣擁有多項關鍵能力，加上美國在系統設計、軟體的創新，將形成雙方優勢、實力倍增的產業聯盟，期盼台美在安全、產業和人工智慧領域發展夥伴關係，共同打造引領人工智慧的黃金年代。

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蕭美琴表示，台灣的韌性不僅是印太地區和平與安全的基石，如果關心以實力達成和平、重建美國產業基礎，也希望在人工智慧與科技競賽中保持領先，那麼現在與台灣的夥伴關係，比以往任何時候都更加重要。

台灣之所以重要的三個面向，蕭美琴表示，首先，台灣的安全就是全球的安全，我們正努力強化韌性以捍衛安全。台灣位處全球貿易、科技與地緣政治的交會點，台灣發生的事，將影響全球經濟與自由世界的實力，這就是為什麼我們不能原地踏步。

蕭美琴指出，台灣正投入大量資源發展自身防衛能力，不只向美國採購武器，更積極發展本土國防產業，能補強美國提供的支援系統，讓我們在詭譎多變的環境中更具韌性、更快速也更具自主性。我們也發起「全社會防衛韌性」倡議及行動，結合民間企業與公民社會，建立一個更完整的韌性與安全網絡。

蕭美琴提到，我們同樣努力運用台灣的科技、製造業生態體系來支持國安需求，從無人機、飛彈零組件到雷達與次世代通訊，正建構能夠強化嚇阻力、補強弱點的能力。然而，國防更重要的是和誰一起合作，不只靠自身實力，更要靠合作夥伴的力量，這就是深化與美國產業及科技夥伴關係非常重要的原因，我們尋求共同合作，以縮短創新與實踐之間的落差。

第二，蕭美琴提到，台灣能為美國的產業復興帶來貢獻。從更宏觀的角度來看，台灣能協助美國振興工業和製造業，我們不只是成品的供應者，更是與美國優勢互補的全方位製造業夥伴，台灣擁有多項關鍵能力，包括高效科技的關鍵零組件生產、高精密工具機、導入AI的自動化生產流程，以及可靠、值得信賴的供應鏈生態。再加上美國在系統設計及軟體方面的創新，形成結合雙方優勢、實力倍增的產業聯盟。

第三，蕭美琴說，我們有共同的願景：「維護自由並提升人民能力的人工智慧」，這讓台灣成為美國引領人工智慧時最好的夥伴。台灣獨特且高效的科技生態體系，對於打造美國頂尖企業使用的先進人工智慧平台有重大貢獻，使這些企業能夠創新、成長及獲利。

蕭美琴表示，我們不滿足於過去的成就，台灣企業重視與美國人工智慧技術夥伴，一起拓展和投資的機會，台灣政府也致力協助落實共同合作的雙贏路徑圖，不論是在台灣或美國，並致力降低貿易逆差，打造引領人工智慧的黃金年代。

為何是台灣？蕭美琴強調，因為我們做出成果、因為我們知道如何達成目標、因為我們相信自由。數十年來，台灣在壓力下站穩腳步，同時保持敏捷、堅韌，從威權政權轉型為民主政體，以決心和毅力面對軍事威脅、假訊息、網路攻擊和經濟脅迫，我們沒有屈服，因應調適並捍衛我們的自由、不斷茁壯，在威權勢力考驗著民主決心的世界，台灣已證明自由的人們終將堅持致勝。

最後，蕭美琴重申，我們希望與美國在安全、產業和人工智慧領域發展夥伴關係，並共同合作，打造所需、遏止威脅，以確保下一代不只承襲自由，更擁有守護自由的實力。

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