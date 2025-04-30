付天價贖金仍殺掉！中國籍菲律賓「鋼鐵大王」遭撕票 主謀驚傳是親兒

被封為菲律賓「鋼鐵大王」的知名華裔商人郭從願慘遭綁架撕票。（圖翻攝自微博）

2025/04/30 23:36

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被封為菲律賓「鋼鐵大王」的知名華裔商人郭從願（Anson Que）上月底遭綁架，菲國警方本月初找到遺體，證實遇害。據悉，家屬已照歹徒要求支付天價贖金，郭從願仍慘遭撕票。今天（30日）全案迎來驚人反轉，一名被捕嫌犯供稱，綁架郭從願的主謀竟然是他的親生兒子！

綜合外媒報導，68歲的郭從願祖籍是中國福建省泉州市永春縣，1985年，當時28歲的郭從願到菲律賓工作，1990年從原本待的工廠離職，創辦自己的鋼鐵貿易公司「Elison Steel」。1997年，郭從願以現代化經營模式改革傳統經銷方式，成功轉型為鋼鐵成品批發商，逐步發展為菲律賓最大的鋼鐵批發商之一，被封為菲律賓「鋼鐵大王」，且他還是菲律賓中國商會創會會長。

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今年3月29日，郭從願與其私人司機在布拉坎省（Bulacan）參加一場餐會後被綁架，家屬聽從歹徒要求，分3次支付總共2.1億菲律賓披索（約新台幣1.2億）天價贖金，但郭從願和司機仍遭撕票，遺體9日被警方找到，據悉，發現時，郭從願臉部被膠帶纏著，且生前曾遭酷刑對待。本月19日，菲國警方循線追查，逮捕了3名涉嫌綁架殺害郭從願的嫌犯。

而今有菲媒披露，全案出現重大轉折，涉案嫌犯David Tan Liao向警方供稱，綁架郭從願的主謀竟然是郭從願42歲的兒子郭榮賢（Alvin Que），郭榮賢也活躍於當地僑社，去年還當過世界永春青年聯誼會理事長。據稱，菲國警察反綁架小組19日向司法部提交的初步調查報告中就列出6名可能涉案人員，郭榮賢就是其中之一。

相關調查報告指出，綁匪拘禁郭從願期間，郭榮賢曾以家屬談判代表與綁匪周旋，3月31日使用加密或幣帳戶支付1000萬菲國披索（約新台幣574萬）首筆贖金，4月2日向同個帳戶追加給了300萬菲國披索（約新台幣172萬）。

事實上，菲國司法部長雷穆拉（Jesus Crispin Remulla）昨天（29日）受訪時就透露，針對郭從願綁架撕票案的調查，結果恐怕會出乎社會大眾預料，檢方會在25天內完成偵查，真相可能會讓大家嚇一跳。雷穆拉也證實，已經掌握實際參與此案的人，目前正聚焦追查幕後主謀和犯案動機。

不過David Tan Liao除了供詞指控郭榮賢為主謀，但未提供證據。菲律賓國家警察局（PNP）發言人說，不排除David Tan Liao刻意誤導調查的可能性。

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