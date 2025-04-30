週四中部以北、東部雲多有雨 午後山區短暫雨

週四北部及東北部地區有零星短暫陣雨，中午過後各地山區有零星短暫陣雨。（資料照）

2025/04/30 22:46

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（1日）北部及東北部地區有零星短暫陣雨，南部地區仍是多雲到晴天氣，中午過後各地山區有零星短暫陣雨；氣溫方面，中南部高溫仍可來到29到33度，體感溫暖偏熱，外出留意天氣變化。

中央氣象署預報，週四鋒面通過台灣北部海面，台灣各地及澎湖大多為多雲，僅北部及東北部地區及金門、馬祖有零星短暫陣雨，午後各地山區也有零星短暫陣雨，下午起東部及東南部地區轉為有局部短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，北部雲多加上偶有降雨的影響，白天氣溫略下降一些，預計高溫27到30度，東半部28到29度，中南部高溫可到29到33度，夜晚清晨中部以北、東半部低溫21到22度，南部23到25度。

天氣趨勢方面，天氣風險公司指出，週五水氣再度減少，在東北風轉偏東風環境中，東半部地區及午後各地山區有局部短暫陣雨機會；南部山區雨勢可能會比較明顯一些。週六、日有新一波鋒面系統接近及通過影響，水氣再度增多，天氣轉不穩定，各地又會有局部短暫雨，特別是午後時段和山區附近降雨機會偏高，雨勢比較明顯。

紫外線指數部分，嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣為「過量級」；其餘縣市均為「中、高量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為偏東風到東南風，西半部污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間達橘色提醒等級。

氣溫方面，中南部高溫仍可來到29到33度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣為「過量級」；其餘縣市均為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四環花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法