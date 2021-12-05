斯洛伐克43人訪團抵台 政府專機現國名國徽引注目！

斯洛伐克經濟部政次葛力克（Karol Galek）率領斯國官、研、產、學代表團，今天傍晚搭乘政府專機，約5時40分抵達台灣。專機機身漆有斯洛伐克國徽和國名，象徵高規格及代表性。此次訪團成員多達43人，是斯洛伐克自2003年在我國設處以來，首度派遣大規模訪團來台，意義重大。（翻攝自共訊直播）

2021/12/05 17:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕斯洛伐克經濟部政次葛力克（Karol Galek）率領斯國官、研、產、學代表團，今天（5日）傍晚搭乘斯洛伐克政府專機約5時40分抵達台灣。專機機身漆有斯洛伐克國徽和國名，象徵高規格及代表性。此次訪團成員多達43人，是斯洛伐克自2003年在我國設處以來，首度派遣大規模訪團來台，意義重大。

斯洛伐克訪團內包括斯國經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院等共18位各部會的高層官員，並有涵蓋太空、生技、半導體等產業的25家企業代表。

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訪團在台期間主要將召開兩項會議，其中葛力克將與經濟部次長陳正祺共同主持首屆「台斯次長級經貿會議」，延續之前已有共識的議題，針對貿易、投資、電動車、智慧城市、中小企業數位化、新創合作、創新研發等進行討論。

另兩國將舉行跨部會的首屆台斯跨部會「經濟合作諮商會議」，分有「經貿」及「教育、科研與觀光」兩個議題工作小組，探討如何促進台斯兩國的多元層次夥伴關係。訪團也將透過斯洛伐克投資商機論壇、B2B商業洽談會及相關參訪，進一步拓展經貿投資、產業對接與供應鏈安全等合作。

斯洛伐克經濟部政次葛力克（Karol Galek）率領斯國官、研、產、學代表團，今天傍晚搭乘政府專機，約5時40分抵達台灣。專機機身漆有斯洛伐克國徽和國名，象徵高規格及代表性。此次訪團成員多達43人，是斯洛伐克自2003年在我國設處以來，首度派遣大規模訪團來台，意義重大。（翻攝自共訊直播）

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