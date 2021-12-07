斯洛伐克參訪團訪科技部 強化太空、半導體領域合作

斯洛伐克訪團來台訪問，今拜訪科技部。（資料照）

2021/12/07 20:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）今率領官員團代表13人拜會科技部，部長吳政忠除表示歡迎，也重申科技部已持續推動台斯科技合作，未來將拓展合作領域，包括推動園區交流與太空科技合作，斯洛伐克參訪團明也將參訪竹科等單位。

今天訪團成員來自斯國經濟部、創新及能源局、教育科研暨體育部以及斯洛伐克科學院與斯洛伐克科技大學等。科技部則由產學司長許增如簡報科技部產學推動策略，包括科研成果的加值、推廣國際鏈結，以及創新育成及加速等，工程司長李志鵬也簡報台灣半導體發展經驗。

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科技部表示，訪團將於明日參訪新竹，竹科管理局除提供園區的簡報也安排專人繞園導覽。中午將由局長王永壯設宴款待斯洛伐克訪團。下午訪團則預定參訪國家實驗研究院的國家太空中心（NSPO）與台灣半導體中心（TSRI），由國研院代理院長林博文接待。

事實上竹科已與Zilina大學簽訂瞭解備忘錄以促進雙方合作，王永壯明天將完成與Kosice大學的MoU。而國家太空中心已持續與斯國太空發展辦公室（Slovak Space Office）透過視訊會議進行交流。因此明天到訪時，斯國太空發展辦公室主任將代表該國投資暨貿易發展局（SARIO）與國家太空中心主任吳宗信簽署合作備忘錄，共同推動太空產業及科技研究合作。

科技部說明，關於台斯雙邊科研合作，已持續透過雙邊協議機制與斯洛伐克科學院及教育科研暨體育部所轄研究發展署共同補助合作研究計畫及人員交流計畫。我國訪團10月拜訪斯洛伐克科學院時已與斯國合作協議機構就雙邊合作現況交換意見，並聽取科學院量子研究中心（Research Center for Quantum Information, RCQI）主任兼歐盟量子旗艦計畫指導委員Vladimír Bužek博士簡報，也參觀歐盟在RCQI佈建的歐洲第一條量子通訊網路。

整體而言，行政院已啟動我國量子運算新戰略，跨部會由科技部、經濟部、中研院組成量子國家隊，未來5年投入80億元，發展核心技術及培育人才。吳政忠也強調，期許未來2國能深化科研合作，並拓展在量子通訊的合作，進而串聯台灣與歐洲量子科技研究。

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