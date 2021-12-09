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    外賓來怎辦？ 小泡芙給爆！外交部曝「斯洛伐克」限定版

    為了感謝斯洛伐克贈我疫苗，義美食品透過外交部回贈特別版義美小泡芙感謝，外交部今日也在臉書PO出限定版小泡芙照片。（擷取自外交部臉書）

    為了感謝斯洛伐克贈我疫苗，義美食品透過外交部回贈特別版義美小泡芙感謝，外交部今日也在臉書PO出限定版小泡芙照片。（擷取自外交部臉書）

    2021/12/09 18:20

    〔即時新聞／綜合報導〕斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）率政商代表43人訪台，為了感謝斯洛伐克先前贈台疫苗，義美食品透過外交部回贈特別版義美小泡芙感謝，外交部今日也在臉書PO出限定版小泡芙照片，搭配創意文宣，引發網友熱議。

    外交部臉書今日發文表示，外交部的宴客原則就是「小泡芙給爆」，「沒錯，就是小泡芙給爆，我們外交部才不會先問對方喜歡什麼口味，每次就是給上滿滿三種！草莓配牛奶，牛奶配巧克力，一包變三包，三包變一箱，跟把整個義美工廠全送給你沒兩樣！

    我還記得，這個月我宴請了好幾團，同事跑來跟我說，為什麼我辦公室滿滿好幾箱小泡芙，你有頭緒嗎？我當然知道。義美高董送的。」

    留言處，網友紛紛表示「這個打動我了」、「羨慕」、「想吃泡芙了」、「很有誠意」、「給爆就是給爆，餵飽來客就是我們的傳統」、「吃了會有異國戀的港覺」、「這文體有夠ㄎㄧㄤ」、「外交部終於學會給爆文體了」、「小編加薪」。

    先前立陶宛捐贈我疫苗，義美食品也回贈一貨櫃「立陶宛限定版」泡芙，除了放上兩國國旗外，還有台灣地圖，並以立陶宛文及英文寫上「謝謝立陶宛」。

    立委何志偉昨日也在臉書贈送9盒「限量紀念款義美小泡芙」，只要在他的臉書留言處填寫Google表單就有機會抽中。

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