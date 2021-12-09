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    斯洛伐克有三寶！石洞、滑雪和城堡 訪問團：歡迎台灣朋友造訪

    斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲推薦說，斯洛伐克120座城堡、鐘乳石洞跟滑雪場，強烈歡迎台灣觀光客親自造訪。（記者塗建榮攝）

    斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲推薦說，斯洛伐克120座城堡、鐘乳石洞跟滑雪場，強烈歡迎台灣觀光客親自造訪。（記者塗建榮攝）

    2021/12/09 23:56

    〔記者楊丞彧／台北報導〕斯洛伐克訪問團明天（10日）將結束行程返國，今天（9日）傍晚召開記者會，斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲（Lucia Kišš）說，此行收穫超乎預期，希望深化雙邊貿易與投資。而拉近台斯關係的方式有很多，其中一點就是觀光。季絲特別推薦120座城堡、鐘乳石洞跟滑雪場，強烈歡迎台灣觀光客親自造訪。

    季絲說，除了產業合作之外，斯洛伐克也是美不勝收的國家，旅遊業相當興盛。斯洛伐克境內有120座城堡，可供作為慶祝周年紀念、舉辦婚禮或蜜月使用。另外，斯洛伐克的鐘乳石洞也是相當有名，有豐富的喀斯特地形，據估計有7000多個鐘乳石洞，而其中更有幾座被列為世界文化遺產（UNESCO）保護，共有18處開放。而眾多滑雪場冬天可滑雪，夏天可健行，都值得親歷其境。

    季絲也提到，斯洛伐克位處歐洲中部，擁有優越地理位置，具有非常重要的戰略地位，有利於物流；而斯洛伐克使用歐元貨幣，經商環境非常穩定並獲得國際高度評價，加上很多協議保護投資者。斯洛伐克也擁有很好的人力資源，受過高等教育的技術成熟的人才還很勤奮。她重申此行是經濟外交無關政治，希望在2003年開始建立的基礎上繼續深化合作；而台灣人的盛情款待，也讓她覺得兩國可以跨越地理上的距離合作無間。

    斯洛伐克代表團明天返國，斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（右）、外交部經濟合作總司長季絲今天召開記者會說明此行收穫與對台灣關係展望。（記者塗建榮攝）

    斯洛伐克代表團明天返國，斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（右）、外交部經濟合作總司長季絲今天召開記者會說明此行收穫與對台灣關係展望。（記者塗建榮攝）

    斯洛伐克代表團記者會現場，擺設斯洛伐克觀光推廣海報。（記者楊丞彧攝）

    斯洛伐克代表團記者會現場，擺設斯洛伐克觀光推廣海報。（記者楊丞彧攝）

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