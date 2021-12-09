斯洛伐克有三寶！石洞、滑雪和城堡 訪問團：歡迎台灣朋友造訪
2021/12/09 23:56
〔記者楊丞彧／台北報導〕斯洛伐克訪問團明天（10日）將結束行程返國，今天（9日）傍晚召開記者會，斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲（Lucia Kišš）說，此行收穫超乎預期，希望深化雙邊貿易與投資。而拉近台斯關係的方式有很多，其中一點就是觀光。季絲特別推薦120座城堡、鐘乳石洞跟滑雪場，強烈歡迎台灣觀光客親自造訪。
季絲說，除了產業合作之外，斯洛伐克也是美不勝收的國家，旅遊業相當興盛。斯洛伐克境內有120座城堡，可供作為慶祝周年紀念、舉辦婚禮或蜜月使用。另外，斯洛伐克的鐘乳石洞也是相當有名，有豐富的喀斯特地形，據估計有7000多個鐘乳石洞，而其中更有幾座被列為世界文化遺產（UNESCO）保護，共有18處開放。而眾多滑雪場冬天可滑雪，夏天可健行，都值得親歷其境。
請繼續往下閱讀...
季絲也提到，斯洛伐克位處歐洲中部，擁有優越地理位置，具有非常重要的戰略地位，有利於物流；而斯洛伐克使用歐元貨幣，經商環境非常穩定並獲得國際高度評價，加上很多協議保護投資者。斯洛伐克也擁有很好的人力資源，受過高等教育的技術成熟的人才還很勤奮。她重申此行是經濟外交無關政治，希望在2003年開始建立的基礎上繼續深化合作；而台灣人的盛情款待，也讓她覺得兩國可以跨越地理上的距離合作無間。