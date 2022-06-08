歐盟第一國！ 台斯簽署民事暨商事司法合作協議

外交部長吳釗燮8日頒贈「睦誼外交獎章」予斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）。（記者劉信德攝）

2022/06/08 14:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐斯洛伐克代表李南陽今和斯洛伐克駐台代表博塔文（Martin Podstavek）完成簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」，並立即生效。斯洛伐克國會訪團、外交及法務部長也在場見證協議簽署。這是我國與歐盟國家所簽署的第一個民商事司法合作協議，是司法合作的重要里程碑。

台灣和斯洛伐克去年完成「刑事司法合作協議」簽署，今天更進一步，由兩國代表在外交部再度完成簽署「民事暨商事司法合作協議」，並立即生效。外交部長吳釗燮、法務部長蔡清祥、司法院副院長蔡炯燉與斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）等人共同在場見證。

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吳釗燮表示，這代表雙邊關係的又一個非凡里程碑。台灣和斯洛伐克不斷深化和拓寬雙方在貿易投資、重點產業、科技、教育等領域的合作，現在更能進行全面的司法合作。這些協議不僅象徵著我們保護公民合法權利的決心，透過建立法律合作框架，也彰顯我們的民主精神和所珍視的價值觀。

蔡清祥強調，台灣從未停止對國際社會有所貢獻，隨時準備好在民主法治的基礎上，與各國交流；面對跨境犯罪與跨國民事糾紛等各項挑戰，法務部願與國際友人緊密聯繫、強化合作，更珍視此次與斯洛伐克一同開啟民事暨商事合作的機會，以積極維護兩國人民權益。

勞倫契克致詞時說，斯洛伐克與台灣完成簽署民事、商事司法合作協議，是雙方合作的又一重大舉措，也是雙方良好關係的另一拼圖。在斯洛伐克有句話說，好合作能結交好朋友。我們相信，這將持續強化我們的良好情誼。

台灣和斯洛伐克2021年8月完成「刑事司法合作協議」簽署，也自2021年2月起推動洽簽「民事暨商事司法合作協議」，雙方在疫情期間持續溝通，達成共識並完成簽署。協議內容包含交換法律與民事及商事司法合作相關資訊、分享彼此實務合作經驗、互相協助處理民事與商事個案請求事件以及舉行定期諮商會議，追求雙方在民事暨商事領域的通盤合作等。

關於近年我國與外國簽署司法互助協定，台灣與波蘭2019年簽署刑事司法合作協定；民事司法互助部分，則是2010年與越南簽署「民事司法互助協定」，在商事司法部分，此次與斯洛伐克簽署的則是首例。

駐斯洛伐克代表處李南陽（右）大使及斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（左）處長，8日代表台斯兩國簽署「民事暨商事司法合作協議」儀式。（記者劉信德攝）

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