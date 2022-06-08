接見斯國訪團 蔡：打造具韌性民主陣線

總統蔡英文（右二）昨上午在外交部長吳釗燮（右一）陪同下，接見斯洛伐克訪問團，向斯洛伐克國會副議長勞倫契克（左二）、布拉提斯拉瓦省長德若巴（左一）致意。（中央社）

2022/06/08 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團時表示，相信台灣和斯國能與理念相近國家合作，一起加強合作，打造具有韌性的民主陣線，為世界做出更多貢獻。斯洛伐克國會副議長勞倫契克也堅定支持兩國合作關係，強調斯國不會因為外界的阻撓或干擾而妥協，並做好隨時抵抗威脅民主強權的準備。

蔡英文說，這幾年來，台、斯雙邊關係越來越密切，期待兩國在全球關注議題上持續相互合作，建立更緊密的夥伴關係。就如同面對俄羅斯入侵烏克蘭，台、斯攜手合作援烏，也幫助安置在斯洛伐克的烏克蘭難民。相信未來台、斯能與理念相近的國家，加強合作，打造具有韌性的民主陣線，為世界做出更多貢獻。

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勞倫契克表示，此行深感榮幸，能與地理距離遙遠，但心靈彼此貼近民主的台灣領導人相會。斯洛伐克永遠不會忘記在疫情最艱難的那段日子裡，台灣無私援助，成千上萬個醫療口罩讓斯國眾多國民免於感染。台灣為了感謝斯洛伐克提供的疫苗，特地在夜幕下的台北一○一點燈「感謝斯洛伐克」字樣，也讓他們深受感動與難忘。

勞倫契克指出，斯洛伐克就站在台灣身後，不會因為外界的阻撓或干擾而妥協，也做好隨時抵抗威脅民主強權的準備。為實現民主，台斯兩國都走過一段漫長又坎坷的道路，因此兩國十分珍惜民主和自由。

布拉提斯拉瓦省長邀訪蔡總統

德若巴省長接著致詞說，這次訪台是和高雄市簽訂與布拉提斯拉瓦省的夥伴協定。他也邀請蔡總統未來訪問布拉提斯拉瓦省，「我們會永遠為妳準備紅色地毯」。

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