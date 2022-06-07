斯國副議長：台灣遠比共產中國重要
〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨日接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團。斯國國會副議長勞倫契克強調，台灣做為科學卓越的國家，透過經貿在斯洛伐克發展留下深刻足跡，台灣更是斯洛伐克重要經濟夥伴，遠比共產中國重要得多。
蘇揆感謝支持台灣加入世衛
蘇揆表示，斯洛伐克是非常美麗的國家，兩國互動必能帶來互利互惠。蘇揆並指出，斯洛伐克國會副議長、國會友台小組主席及國會議員，在斯洛伐克國會和政府發揮重大影響力，不但支持台灣加入世衛大會（WHA），更於一週內於國會三個委員會做出決議，支持台灣參加WHA及各種重要國際場合，並肯定台灣防疫成功，要特別表達深深感謝。
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勞倫契克表示，台灣距離斯洛伐克地理遙遠，友誼卻與斯國接近。多年以來，台灣持續朝著民主光明邁進，這一點與斯國一致。在疫情最嚴峻時，斯洛伐克感念台灣政府無私捐贈數十萬片口罩，拯救斯國許多國民生命，這份感恩之情在台灣需要時刻，斯國也用疫苗來報答。
勞倫契克指出，堅信在戰勝疫情後，雙方會記得這是兩國友誼更加深化時光。他們知道台灣科研先進和醫學發達，斯洛伐克支持台灣參加WHA及世衛組織（WHO）活動，基於此精神，斯洛伐克國會三委員會已通過決議，支持台灣公平參與世衛的權益。
勞倫契克強調，台灣做為科學卓越的國家，透過經貿在斯洛伐克發展留下深刻足跡，台灣企業帶給上千名斯國國民就業機會、新視野及安全生活，斯洛伐克經濟部是促成台斯兩國互惠關係的重要推動者，台灣更是斯洛伐克重要的經濟夥伴，遠比共產中國重要得多。
他期許台灣有一個和平的未來，斯洛伐克密切關注中共的擴張主義及作為，且深深相信在俄羅斯無端入侵烏克蘭時，對台灣有相似意圖的國家，應該看看全球民主陣營對俄羅斯採取哪些回應，「我們有義務與民主陣營站在一起，一同努力守護並發展民主，為斯洛伐克和台灣國民帶來最大福祉」。
對此，蘇揆指出，台灣有首歌是《你是我的兄弟》，急難需要時要相挺，兩國之間彼此互助，相信這也是斯洛伐克價值。中國一直用政治問題阻擋台灣加入WHO及參與WHA，這都是無禮的，中國所謂照顧台灣人民健康都是謊言，斯洛伐克訪團來台已親眼見證。