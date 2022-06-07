斯國副議長：台灣遠比共產中國重要

行政院長蘇貞昌昨於政院玉山廳接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團，蘇揆強調兩國互動必能帶來互利互惠。（記者陳鈺馥攝）

2022/06/07 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨日接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團。斯國國會副議長勞倫契克強調，台灣做為科學卓越的國家，透過經貿在斯洛伐克發展留下深刻足跡，台灣更是斯洛伐克重要經濟夥伴，遠比共產中國重要得多。

蘇揆感謝支持台灣加入世衛

蘇揆表示，斯洛伐克是非常美麗的國家，兩國互動必能帶來互利互惠。蘇揆並指出，斯洛伐克國會副議長、國會友台小組主席及國會議員，在斯洛伐克國會和政府發揮重大影響力，不但支持台灣加入世衛大會（WHA），更於一週內於國會三個委員會做出決議，支持台灣參加WHA及各種重要國際場合，並肯定台灣防疫成功，要特別表達深深感謝。

請繼續往下閱讀...

勞倫契克表示，台灣距離斯洛伐克地理遙遠，友誼卻與斯國接近。多年以來，台灣持續朝著民主光明邁進，這一點與斯國一致。在疫情最嚴峻時，斯洛伐克感念台灣政府無私捐贈數十萬片口罩，拯救斯國許多國民生命，這份感恩之情在台灣需要時刻，斯國也用疫苗來報答。

勞倫契克指出，堅信在戰勝疫情後，雙方會記得這是兩國友誼更加深化時光。他們知道台灣科研先進和醫學發達，斯洛伐克支持台灣參加WHA及世衛組織（WHO）活動，基於此精神，斯洛伐克國會三委員會已通過決議，支持台灣公平參與世衛的權益。

勞倫契克強調，台灣做為科學卓越的國家，透過經貿在斯洛伐克發展留下深刻足跡，台灣企業帶給上千名斯國國民就業機會、新視野及安全生活，斯洛伐克經濟部是促成台斯兩國互惠關係的重要推動者，台灣更是斯洛伐克重要的經濟夥伴，遠比共產中國重要得多。

他期許台灣有一個和平的未來，斯洛伐克密切關注中共的擴張主義及作為，且深深相信在俄羅斯無端入侵烏克蘭時，對台灣有相似意圖的國家，應該看看全球民主陣營對俄羅斯採取哪些回應，「我們有義務與民主陣營站在一起，一同努力守護並發展民主，為斯洛伐克和台灣國民帶來最大福祉」。

對此，蘇揆指出，台灣有首歌是《你是我的兄弟》，急難需要時要相挺，兩國之間彼此互助，相信這也是斯洛伐克價值。中國一直用政治問題阻擋台灣加入WHO及參與WHA，這都是無禮的，中國所謂照顧台灣人民健康都是謊言，斯洛伐克訪團來台已親眼見證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法