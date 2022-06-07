日經：拜登出兵護台說 承諾強度空前

美國總統拜登（左）5月23日在東京的記者會上表示，美國對保衛台灣的安全有所承諾，如果中國對台動武，美國將會軍事介入。（路透）

2022/06/07 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕「日經亞洲評論」六日報導，針對美國總統拜登五月下旬訪問東京時拋出震撼彈，表態願在中國武力侵台時出兵防衛台灣，台灣學界和官方謹慎評估華府的說法，分析美國就中國任何武力犯台之舉將採取強硬應對，美國支持台灣的承諾比以往任何時候更強，甚至比一九九六年中國試圖干擾台灣總統首次直選的台海飛彈危機更堅定。

值得關注的是，中國復旦大學美國研究中心教授韋宗友上月中旬發表在中國外交部智庫刊物的評估就認為，拜登政府視台灣為美國在印太地區安全夥伴，擬藉由實施「太平洋嚇阻倡議」及一體化嚇阻戰略，強化美國及日本、澳洲等盟友夥伴的軍事嚇阻力，遏止中國武統台灣；其相關印太戰略布局，將使台海成為美中軍事角力第一線。

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拜登五月廿三日在東京記者會上說，中國「沒有管轄權能進入和用武力接管台灣」；後續並表示，美國對台戰略政策一直沒有改變，即反對任何單方面改變現狀的行動。日經引述知情人士指出，台灣蔡英文政府對拜登出兵保台說未感到驚豔，主因擔憂這種表述可能刺激北京發動侵略。

台北一位不具名外交官對日經表示，拜登和華府說法帶來的不確定性，台灣政府內部廣泛存在不同看法：「這有助增加戰略模糊，或造成中國走向更危險路徑的風險？」

台學者：不代表美有重大政策轉變

遠景基金會執行長賴怡忠受訪說，拜登最新說法不代表美國有重大政策轉變，但顯示美國將嚴正應對中國可能侵台；拜登示意美國對台灣的應對方式會與烏克蘭不同，一旦中國犯台，「美國是否會出兵至台灣，或對中國採取軍事行動，這依然模糊」。

台灣世代智庫執行長陳冠廷表示，拜登評論等於在提醒中國，美國就中國侵略的立即應對，最終決定者在美國總統，若爆發戰爭時的決定則在美國國會；拜登已在歐洲展現決策能力，並表達了他願為台灣這麼做的意願。

中山大學政研所副教授陳宗巖示警，台灣只靠半導體業來確保美國支持的觀點，台灣在半導體領域重要性可能在業界赴美投資及被其他國家趕上時改變，「只有台灣戰略地位─台灣在亞太地區地緣政治地位，不會消失」。

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