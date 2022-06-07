法國參議員葛利歐 後天率團訪台

法國參議院去年五月曾以304票無異議通過支持台灣參與國際組織活動決議文。駐法代表吳志中（右三）與參議院友台小組主席李察、副主席葛利歐、參議員布里松、卡里奧─梅蘭、卡迪克、卡托蘭等人合影。（取自駐法代表處臉書）

2022/06/07 05:30

〔記者謝君臨、呂伊萱／台北報導〕法國參議員葛利歐曾於法國參議院提出「台灣參與國際組織工作」決議案，並獲三○四票一致贊成，他將於本月九日率團訪台，屆時我國駐法國代表吳志中將隨團回台接待。知情人士指出，法國國民議會還在選舉，未來國會對我們的態度很重要，所以有更多法國國會議員來，對我們都是正面的。

外交部發言人歐江安昨表示，若有訪問，外交部會適時說明。

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去年五月，法國國會通過史上首次支持台灣參與國際組織的決議文，以三○四票贊成、十九票棄權、無人反對，無異議通過「台灣參與國際組織工作」。上述決議文的提案人，就是法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐，以及去年十月曾訪台的參議院友台小組主席李察。

而後，法國國民議會也在議員戴扈傑領銜下，於去年十一月以三十九票贊成、三票棄權、兩票反對的壓倒性票數，通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議。這也讓法國成為去年歐洲在國會兩院連續首度通過友台決議的國家，其對台重要性可見一斑。隔月戴扈傑也率團訪台。

知情人士表示，法國國民議會，也就是其下議院現在還在選舉，未來我們對法國的國會關係當然是一個重點，因為總統已經選完了，下階段是國會選舉，未來國會對台灣的態度很重要，所以有更多法國國會議員來台是有加分的，尤其參議院的議員較資深，過去有很多部長級官員，所以這些人來，對我們都是正面的。

除了參議員身分之外，葛利歐還是法國兒童青年讀物作家，且相當熱愛台灣。本月三日，葛利歐甫於台北國際書展「聚焦法國兒童文學與閱讀」座談會中，與文化部前部長鄭麗君視訊對談。

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