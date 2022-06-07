韓贈快篩 駐台代表：台韓友誼更上層樓

韓國全國經濟人聯合會昨天透過韓國駐台代表鄭炳元（左二）捐贈五千份快篩試劑給國經協會，由國經協會韓國委員會主委莊碩漢（右二）代表接受。（記者廖振輝攝）

2022/06/07 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕韓國全國經濟人聯合會（FKI）捐贈台灣五千劑快篩試劑已運抵台，韓國駐台代表部代表鄭炳元昨代為轉交給中華民國國際經濟合作協會（CIECA）。鄭炳元說，韓國各單位都很關心如何協助鄰居，雖然數量不是很多，但對雙邊交流具有重大象徵意義，希望捐贈獲得有效運用，台韓友誼更上層樓。

韓台雙方昨在CIECA舉行捐贈儀式，由鄭炳元代為轉交給CIECA韓國委員會主委莊碩漢。這也是鄭炳元去年十二月駐台後第一場公開活動。

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對於韓國新政府上台後未來與台灣的關係發展，鄭炳元接受媒體訪問強調，雙方關係的基本政策是經貿及文化合作，之後會在此基礎上持續推動，並規劃在疫情緩和後，恢復舉辦公眾外交相關活動。

鄭炳元強調，台韓之間不只是經濟關係，在文化和民間交流等各方面都有令人刮目相看的發展。代表部希望此次捐贈獲得有效運用，助台韓友誼更上層樓，進而協助早日回歸日常生活。

加國商會25日在台辦國慶

另外，暌違兩年，加拿大商會將於廿五日在台北圓山花博公園恢復舉辦一五五週年國慶活動。

加拿大駐台代表芮喬丹昨天說，加拿大國慶是台灣最大的外國國慶活動，也是在加拿大以外、各國舉辦最盛大的國慶活動之一。過去兩年因疫情影響均未舉辦，今年香港、上海、北京不會舉行，日韓不會有大型對外活動，將使此成為東北亞唯一公開的加拿大慶典。

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