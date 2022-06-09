以淡水河妙喻台灣 法國參議員：台灣萬歲！

外交部長吳釗燮今晚款宴法國參議院訪問團。（外交部提供）

2022/06/09 23:01

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今晚（9日）表示，外交部長吳釗燮設晚宴歡迎法國參議院外交暨國防委員會副主席、現任友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）及訪團成員。葛里歐致詞時除了以淡水河妙喻台灣，也重申訪團與法國國會對台灣的堅定支持，並說「台灣萬歲」！

吳釗燮致詞時感謝葛里歐「不遠萬里」率領跨黨派參議員來訪，去年3月更與參議院副議長兼友台小組主席李察（Alain Richard）共同提出「支持台灣參與國際組織工作」決議案，獲高票通過，創下法國參議院通過友台決議首例。

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吳釗燮也提到，葛里歐5月參加「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）連署致函「世界衛生組織」（WHO）祕書長，也單獨致函為台灣執言，壯大今年歐洲國家支持台灣參與國際組織聲勢。對於葛里歐偕參議院友台小組成員展現堅定力挺民主台灣的立場，我國政府及台灣2350萬人民深表感謝。

吳釗燮指出，法國今年公布最新的「印太戰略」報告，不僅再次強調台海和平穩定的重要性，更多處提及台灣，感謝法國政府對台灣的重視。台灣與法國共享民主、自由及人權價值理念，更在全球產業鏈具重要的地位。台、法關係也在駐法國代表吳志中與法國在台協會主任公孫孟的奔走努力下有豐碩成果，包括新設的台北法國學校將於9月正式運作、我國立法院正式通過調降法國香檳酒輸台稅率等，期盼台法未來能持續深化在各方面的交流與合作。

葛里歐致詞表示，感謝吳釗燮對訪團接待的巧思與用心。台灣雖面臨來自中國的巨大威脅，但台灣以創意及智慧應處，有如淡水河雖曲道彎延，最終仍流向大海般，台灣在遇到莫大挑戰時也會採用繞道手段抵達目的地，這種彈性處事哲學與台灣面對挑戰時展現的莫大勇氣令人激賞。

葛里歐也提到，去年中國駐法大使盧沙野致函威逼參議院友台小組主席李察不得訪台，只是盧沙野此舉適得其反，更加深法國國會力挺台灣決心。葛里歐也重申訪團與法國國會對台灣的堅定支持，並說「台灣萬歲」。

吳釗燮祝福葛里歐及所有訪問團團員在台灣訪問活動順利成功，體驗台灣熱情好客的風土民情，並盼台法友好情誼在共享價值堅實基礎上，在創新科技等各領域的持續深化，更加友好緊密。

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