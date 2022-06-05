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    國民黨提名鬧內鬨 蔡其昌：家務事都解決不了市民如何安心？

    國民黨桃園市長提名鬧內鬨，立法院副院長蔡其昌表示，這是國民黨的家務事，但國民黨如果連家務事都解決不了，提名的候選人如何讓市民或縣市感安心及會支持。（記者歐素美攝）

    國民黨桃園市長提名鬧內鬨，立法院副院長蔡其昌表示，這是國民黨的家務事，但國民黨如果連家務事都解決不了，提名的候選人如何讓市民或縣市感安心及會支持。（記者歐素美攝）

    2022/06/05 11:49

    〔記者歐素美／台中報導〕國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市市長，引起地方及黨內爭議，前台北市議員羅智強批評黨主席朱立倫是「2022年國民黨縣市長選舉的最大破口」，立法院副院長蔡昌今天針對媒體提問回應指出，這是國民黨的的家務事，不便批評什麼，但國民黨如果連家務事都解決不了，提名的候選人如何讓市民或縣市感到安心及支持。

    國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市市長，先前已表態參選參選桃園市長的前台北市議員羅智強，昨在臉書po文表示，張善政需要知道的智慧為「信任是民心的基石，人無信不立，何況於黨」，要求補正程序正義，並批評黨主席朱立倫是「2022年國民黨縣市長選舉的最大破口」。

    立法院副院長蔡其昌今天出席台中市北勢愛心協會活動時，面對媒體詢問看法時指出，這是國民黨的家務事，國民黨的主席要去整合，一個黨總是意見很多，如果整合不好，在很多提名的策略跟程序上會讓人家覺得一團亂，國民黨的內鬨如果不解決會影響全台各地的選舉，民眾會對國民黨提名的候選人失去信心，會覺得連自己都搞不定，怎麼有能力把一個縣市治理好。

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