移工兒虐事件藍白批中央未審先判 綠批蔣市府不了解案件亂通報

負責協助將2個案送醫的關愛之家表示，目前積極配合相關單位調查，相關人員也將全力協助，期待盡快釐清事實真相。（記者甘孟霖攝）

2024/03/17 17:13

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市社會局昨通報衛福部保護司兩例重大兒虐事件，兩個孩子都未滿兩歲，父母皆為逃逸移工，其中一例已死亡，待相驗釐清死因；國民黨議員及民眾黨議員批中央未審先判，真相未明，中央就想定調「北市兒虐」十分不妥；台北市民進黨議員批蔣市府不了解案件就胡亂通報，且在第一時間就踢皮球給中央，態度不對。

台北市社會局回應，外籍移工的子女、無國籍的孩子是中央跟地方需共同面對的問題，包含從勞政、社政、國籍認定皆需通盤討論，由於此案尚不確定是否為兒虐，因謹慎起見向中央通報兒少保護；針對中央定調北市兒虐一事，社會局指出，暫不評論、尊重中央。

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民眾黨台北市議員林珍羽表示，台北市擁有豐富的醫療和社會福利資源，因此許多其他縣市都會尋求台北市協助，此次北市主動通報，並啟動社工照顧及醫療協助，然而中央衛福部尚未釐清是否屬重大的兒童虐待案，卻已做出先入為主判斷、十分不妥，中央主管機關不應找地方政府麻煩，應協作讓社安體系更完備。

國民黨北市議員柳采葳表示，兩案均經醫師初步判定為諾羅病毒感染，北市府及檢警為求慎重，請求司法相驗並依程序通報中央，但司法相驗尚未出爐，中央就直接說是虐童、草率處理，刻意忽略整起案件的真相，只想要甩鍋給地方，簡直是「黑心政府」的作為，更造成社會恐慌，如此只會帶風向的中央政府，實在荒謬至極。

民進黨台北市議員何孟樺指出，移工子女的兒少保護或醫療權益是中央和地方政府共同任務，北市社會局不應把本案視為燙手山芋，竟借題發揮、卸責給中央，面對非本國籍兒童的權益，中央和地方本來就應理性溝通、積極合作。

何孟樺強調，雖說案情有待釐清，但非本國籍兒童受虐致死的案件已非首見，站在兒童最佳利益的角度，絕對有改善空間，希望中央和地方政府能夠引以為鑒，無論在兒少通報或醫療等基本權益上研議加強空間。

民進黨北市議員陳怡君表示，不該第一時間就推中央，沒身體力行關心、調查，如果說通報了中央，但中央不理再來說，但第一時間先推皮球給中央，態度不對。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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