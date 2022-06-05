張善政深夜再道歉 盼呂、羅貢獻卓越智慧

獲國民黨中央提名參選下屆桃園市長的前行政院長張善政（右二），今天凌晨零時許，再度於臉書發文致歉。（取自張善政臉書粉絲專頁）

2022/06/05 06:22

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕獲國民黨黨中央提名參選下屆桃園市長的前行政院長張善政，今天凌晨零時許於臉書發表近600字貼文，除針對徵召過程溝通不夠周延再度致歉，並放低姿態，向原先早已備戰參選桃園市長的黨籍立委呂玉玲、前台北市議員羅智強喊話，「盼兩人貢獻卓越智慧，扮演建設新桃園過程中不可或缺的關鍵要角」。

國民黨黨中央上月中旬突襲提名張善政參選桃園市長，至今餘波盪漾，除了呂玉玲與張善政至今仍未碰面、化解芥蒂，羅智強昨也公開向張善政喊話盼以「大局為重」，並預告今起接連三天，將向張善政提出「公正、自信、無私」要贏桃園的三個建議，還預告今天將揭曉「重大決定」，恐再度掀起風暴。

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然而，昨天並無公開行程的張善政，今天凌晨零時許突然發表一篇近600字貼文，通篇均以「呂玉玲委員」稱呼呂玉玲、「智強兄」稱呼羅智強、「邱議長」稱呼桃園市議會議長邱奕勝，明顯謙讓，內文除再次針對受徵召過程致歉，也一一表達對三人的謝意，更透露對於建設桃園成「新桃園」的願景。

張善政首先表示，他接受國民黨徵召擔任桃園市長候選人，是經過一番深思熟慮後做出的決定，「一旦承諾，自應全力以赴」，對在徵召過程中，因溝通不夠周延，引發不小的爭議，深感抱歉，尤其是對已表示參選意願的呂玉玲委員及羅智強兄，及在地方深獲眾望的邱奕勝議長，他個人與黨主席朱立倫都已公開致歉。

張善政表示，他得到邱議長的諒解，智強兄也表示願意共同為桃園打拚，對此他非常感謝邱議長和智強兄不計個人得失的胸襟器度，同樣的，呂玉玲委員也是非常大器的政治家，她日前進行感恩之旅，沒有對他有任何批評，又公開表示尊重黨中央的安排，並體諒他連日的忙碌，令他非常感心。

張善政坦言，桃園市長鄭文燦在桃園市政上用力很深，年底的這一場選舉，必然是一場硬仗，國民黨如果團結都還不一定能赢，何況是不團结甚至分裂，就更無法勝選，不過，話鋒一轉，張善政說，經過這一段時間的奔波拜會，他感受到巿民朋友們對他的善意與熱情。

張善政表示，市民朋友期待他能為桃園帶來更國際化、科技力與人文關懷的深化，使他對未來愈來愈充滿信心，相信不久的將來，他和邱議長、呂委員與充滿戰鬥力、創意的智強兄，一定會成為最堅强的團隊。

再加上鲁明哲委員、萬美玲委員以及國民黨在地的議員、基層村里長，張善政認為，大家鼎力支持同心協力，桃園市民必定會给他們一個改變桃園的機會，將桃園建設成科技與人文相輔相成的「新桃園」，最後他向呂玉玲、羅智強喊話說：「盼望呂玉玲委員及智強兄能貢獻他們卓越的智慧，扮演建設新桃園過程中不可或缺的關鍵要角。」

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