又釀黨內風暴？羅智強出關行腳 砲轟國民黨「程序正義0分」

前國民黨副秘書長羅智強（中）受訪痛批黨中央「程序正義為0分」。（記者許倬勛攝）

2022/06/03 09:18

〔記者許倬勛／桃園報導〕日前由於發言人快篩陽性，暫停一切活動的前國民黨副秘書長羅智強，今天「出關」重啟行腳之旅，經過7天沉澱，羅在短短10分鐘受訪時間，提了10次「程序」二字，面對鏡頭，他不斷重申國民黨中央未依程序正義，傷害有意參選桃園市長的他和呂玉玲，他罕見開火：「沒有民調、協調，如何面對被分裂的群眾？黨中央的是『0分』。」似乎又釀茶壺風暴。

羅智強今天重啟行腳之旅，上午8時從中央大學附屬中壢高中出發，繞行中壢市區後至過嶺、青埔特區，最後在內定里結束，全程行經中壢12個里。

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羅智強先和支持者、陪同的市議員梁為超噓寒問暖，表示在家自主健康管理7天，快篩均為陰性，身體無恙，要大家為他放心，經沉澱重新打起精神、邁開腳步。

談及前行政院長張善政「空降」一事，羅起初10數秒時間還能侃侃而談，後越來越激動，他為同遭替代的呂玉玲抱屈，強調黨中央未突襲前，他與呂進行君子之爭，即使是競爭關係，期間仍保持良好互動，包括送花恭賀、抱病問候、電話聯繫等，直到早前一切亂了調。

「為何要陷我與呂玉玲於兩難？」羅智強說，國民黨最該重視的程序正義蕩然無存，支持者被分割為二，一邊要他不要放棄、一邊要他以大局為重，他不知如何自處、如何回應；羅說，兩人在爭取提名這段時間以來，從未靠黨中央半分，勤跑基層，最後卻落得如此下場，若有公平程序，呂玉玲和他都能有雅量接受。

媒體也問及苗栗縣長迄今未提名一事，羅智強表示，2016年國民黨敗在程序正義，顯然未汲取教訓，未循程序二字，誰能服氣、誰能相信？

羅智強在短短10分鐘受訪時間，提及10次「程序」二字，「黨中央的程序正義為『零』，沒有黨內初選、沒有協調」，他強調不想製造紛擾，但經7天沉澱，還是想講出不平之鳴，他會在端午連假過後宣布下一步決定，讓被分裂的支持者能稍稍接受。

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