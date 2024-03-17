中國海警越界騷擾「以怨報德」 林楚茵怒轟：利用台灣善意有夠卑劣

中國漁船在金門東碇島、馬祖海域接連發生事故，我海巡署協助搜救，中國海警船（圖）卻以怨報德，持續闖入金門禁限制水域。（海巡署提供）

2024/03/17 18:20

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國「三無」快艇越界金門海域翻覆釀2死的爭議還未落幕，中國又有漁船近日在金馬海域接連發生事故，我國海巡署獲報協助搜救，不料中國海警船不懂感恩，連2天出動船隻騷擾。對此，民進黨立委林楚茵痛斥，中國這種卑劣行徑，等於在拿自家人的性命開玩笑！

中國黑船上月越界金門禁限制水域，在躲避我國海巡追趕發生翻覆，造成2人身亡，對岸直嚷嚷著要求我方負起全責，並開始在金門外圍進行所謂「定期巡邏」，企圖將台海「內海化」，兩岸緊張局勢不斷升溫。相關爭議還未落幕，又有中國漁船本月14日在金門東碇島、馬祖海域接連發生沉沒、人員落海事故，我國海巡署獲報後立即協助搜救。

請繼續往下閱讀...

沒想到在此情況下，中國仍派出4艘海警船於15日、16日闖入金門禁限制水域，當時仍在東碇島持續搜救中國漁民的金門海巡隊，只得抽出人手與巡防艇監控中國海警船動向。

對此，林楚茵今天（17日）在臉書發文痛批，「台灣派人救中國漁船，中國卻派海警威脅台灣，中國船隻接連越過台灣禁限制水域並發生翻覆，我們秉著救人優先的精神給予協助，但是中國卻是以派出海警船侵犯台灣海域作為回應！中國一再利用台灣人道救援的善意，試圖抹灰台灣海峽的紅線，這種卑劣的行徑等於在拿自己中國人的人命開玩笑！」

林楚茵表示，「對於中國灰色地帶作戰的威脅加劇，如同我上週一（11日）在外交國防委員會質詢的提醒，台灣應該嚴防中國不懷好意的試探，一定要嚴加防範中國夾帶其他惡意目的！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法