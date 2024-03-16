為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

救援船難中國不領情 管碧玲：金馬人道搜救盡全力、不能停

海委會主委管碧玲。（資料照）

海委會主委管碧玲。（資料照）

2024/03/16 21:50

〔記者洪定宏／高雄報導〕中國漁船接連在金門、馬祖水域發生翻覆等事故，我方協助海上救援，中國海警船卻闖入金門禁限制水域，《路透》質疑，中國不斷用這種方式騷擾台灣，同時又要求台灣協助海上救援行動，讓人「完全令人摸不著頭緒」。對此，海委會主委管碧玲強調，不管中國回報的態度是什麼，要讓中國知道：「台灣是文明的國家，金門、馬祖的人道搜救盡全力、不能停！」

《路透》報導，中國快艇2死事件2月14日發生後，兩岸緊張局勢不斷升溫，3月14日另有中國漁船在金門東碇島海域翻覆2死2失聯，當天深夜又有中國漁民在馬祖落海失聯，台灣都應中國通報協助救援，但中國海警船卻在15、16日，連續闖入金門禁限制水域，「完全令人摸不著頭緒」。

海委會主委管碧玲指出，她有告訴海巡署長周美伍，72小時搜救不能停，因為是人道救援！管碧玲說，「依法應該廣播驅離的，我們廣播驅離，善盡國際救援責任的，我們全力救援！」海巡所求不多，唯一盼望國人團結一致，支持海巡。

海委會知情官員表示，2月14日事件發生以來，有2個狀況一模一樣，1個是2月17日，各界都感受到雙方刻意降溫，媒體報導稱讚雙方都有節制，可是當天中國突然嗆聲沒有禁限制水域，2月18日宣布海警巡查常態化；昨（15日）的狀況又如出一轍，幾乎所有人都認為落幕的契機出現了，中國卻趕快再燒一下，「懷疑中國刻意在破壞氣氛，背後的考量令人難解」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不懂感恩？路透：台灣協助救援船難漁民 中國卻連2天出動海警船騷擾
2024/03/16 17:18

不懂感恩？路透：台灣協助救援船難漁民 中國卻連2天出動海警船騷擾
中國4艘海警船再入我金門禁限制水域！海巡艦艇監控、廣播驅離
2024/03/16 12:38

中國4艘海警船再入我金門禁限制水域！海巡艦艇監控、廣播驅離

市府注資百億 北外環擴大南科生活圈
中國國台辦稱海警船闖禁限水域是「正當之舉」 我海巡監控驅離
2024/03/16 06:53

中國國台辦稱海警船闖禁限水域是「正當之舉」 我海巡監控驅離
金門東碇海域觸礁 中國漁船沉沒 我海巡助搜救
2024/03/15 05:30

金門東碇海域觸礁 中國漁船沉沒 我海巡助搜救
獨家》中國漁船金門東碇島海域翻覆 我海巡協助搜救
2024/03/14 09:50

獨家》中國漁船金門東碇島海域翻覆 我海巡協助搜救
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播