救援船難中國不領情 管碧玲：金馬人道搜救盡全力、不能停

海委會主委管碧玲。（資料照）

2024/03/16 21:50

〔記者洪定宏／高雄報導〕中國漁船接連在金門、馬祖水域發生翻覆等事故，我方協助海上救援，中國海警船卻闖入金門禁限制水域，《路透》質疑，中國不斷用這種方式騷擾台灣，同時又要求台灣協助海上救援行動，讓人「完全令人摸不著頭緒」。對此，海委會主委管碧玲強調，不管中國回報的態度是什麼，要讓中國知道：「台灣是文明的國家，金門、馬祖的人道搜救盡全力、不能停！」

《路透》報導，中國快艇2死事件2月14日發生後，兩岸緊張局勢不斷升溫，3月14日另有中國漁船在金門東碇島海域翻覆2死2失聯，當天深夜又有中國漁民在馬祖落海失聯，台灣都應中國通報協助救援，但中國海警船卻在15、16日，連續闖入金門禁限制水域，「完全令人摸不著頭緒」。

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海委會主委管碧玲指出，她有告訴海巡署長周美伍，72小時搜救不能停，因為是人道救援！管碧玲說，「依法應該廣播驅離的，我們廣播驅離，善盡國際救援責任的，我們全力救援！」海巡所求不多，唯一盼望國人團結一致，支持海巡。

海委會知情官員表示，2月14日事件發生以來，有2個狀況一模一樣，1個是2月17日，各界都感受到雙方刻意降溫，媒體報導稱讚雙方都有節制，可是當天中國突然嗆聲沒有禁限制水域，2月18日宣布海警巡查常態化；昨（15日）的狀況又如出一轍，幾乎所有人都認為落幕的契機出現了，中國卻趕快再燒一下，「懷疑中國刻意在破壞氣氛，背後的考量令人難解」。

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