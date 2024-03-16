海巡救援船難遭中國吃豆腐 王定宇轟：忘恩負義

民進黨立委王定宇批評，中國忘恩負義、翻臉不認人。（資料照）

2024/03/16 22:02

〔記者陳政宇／台北報導〕金門東碇島海域前天發生中國籍漁船沉沒、金門海巡隊昨出動潛水人員與中國救難船聯合搜尋失蹤漁民；孰料，中國今（16日）竟派出4艘海警船違法進入我水域，遭海巡監控驅離。民進黨立委王定宇批評，中國忘恩負義、翻臉不認人，這真的是應驗台語俗諺「救蟲不救人」。

王定宇今受訪表示，中國一艘漁船在金門東碇島的外海翻覆，導致2人死亡、2人失蹤、2人獲救，中國循正式管道向國搜中心申請協助，台灣本於人道精神及國際規範，海巡單位及金門駐軍都有派人協助搜救，希望能搶救中國漁民的生命，中國也按慣例向台灣申請許可，4艘公務船進入金門水域內搜救。

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王定宇說，正當各界樂見中國接受文明規範、尊重長期慣例之際，沒想到中國今天早上又蠻橫地派出4艘海警船，未經許可就違法進入金門禁限制水域，海巡單位也立即派員監控、並予以驅離。

王宇宇感嘆，台灣有一句俗諺是「救蟲不救人」，意指寧可去救動物，也不要去救一個忘恩負義、翻臉不認人的人，而中國此舉不僅讓人搖頭，也看不到一個文明國家的基本素養。全世界各國都會嚴加取締違反的三無船舶，台灣的海巡署依法執行公權力驅離，中國卻站在違法者那邊，進行政治鬥爭、升高區域緊張態勢。

海巡署稍早表示，金門海巡單位本於人道救援及人溺己溺精神，持續投入大量海上能量，積極協助3月14日中籍漁船「閩龍漁61222號」於東碇海域沉沒搜救工作，鑑於我方水域海上交通過往船隻頻繁，又多屬狹窄水域，此舉已嚴重影響海上交通秩序及安全，為免肇生海事事故，籲請停止類似行為，以確保海上航行安全，並將海上能量投入搜救工作，儘早完成搜救行動。

中國海警船艦再闖入金門禁限制水域。（記者邱俊福翻攝）

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