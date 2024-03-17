柯建銘稱若未開公聽會即排審國會改革法案將提復議 黃國昌籲綠營別擋修法

立院民眾黨團總召黃國昌今日呼籲，民進黨不要因為抗拒改革，想繼續將立法院當成自家「立法局」，想方設法阻撓修法。（資料照）

2024/03/17 15:52

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院司法及法制委員會21日將排審國會改革相關法案，國民黨團與民進黨團討論後擬先開公聽會，民進黨團總召柯建銘今（17）日上午表示，若國民黨團執意而為，他們將對相關法案提出復議。對此，立院民眾黨團總召黃國昌今日也呼籲，民進黨不要因為抗拒改革，想繼續將立法院當成自家「立法局」，想方設法阻撓修法。

黃國昌表示，2016年總統大選時，藍綠兩黨總統候選人皆有對國會改革提出政見，因為第9屆立法院不分黨派提出國會改革相關修法草案，總計86案，歷經2016年3月10日、2016年3月24日、2016年5月2日、2016年5月16日、2016年5月23日、2016年7月11日及2018年5月24日的7次委員會審查。

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黃國昌指出，當時僅通過立法院組織法的議長中立化修法，對於其他強化國會監督能量的法案，包含總統蔡英文選前提出的「建立國會聽證調查」，民進黨全部擺爛，卡在司法法制委員會中，一直刻意拖延不處理。

對於柯建銘說，2016年開公聽會後，審法案只有通過「立法院組織法」第3條第2項，「那時我們認為不適合的版本丟到垃圾桶，你今天再撿回來，拾人牙慧」。

黃國昌批評，沒想到在柯建銘眼中，除了有三讀通過的「議長中立化」，其餘竟被形容為「丟到垃圾桶」，令人大開眼界，「不知道提出政見的蔡英文總統如何看待柯總召此番言論？」

黃國昌表示，當初承諾要國會改革的是民進黨主席暨總統候選人蔡英文，結果完全執政8年，除了「議案協商網路直播、國會頻道直播」以外，其餘所有涉及修法的政見，全都跳票，如今柯建銘竟還說若不先召開公聽會，就要把其他政黨的提案提復議，阻擋審查，大剌剌地反對改革，完全不顧正是民進黨的怠惰、不作為才導致國會改革延宕。

黃國昌向準總統賴清德喊話，「這就是您所率領的民進黨要對台灣社會展現的態度嗎？」，並呼籲民進黨，不要因為抗拒改革，想繼續將立法院當成自家「立法局」，想方設法阻撓修法，看在人民眼中，完全就是權力的傲慢。

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