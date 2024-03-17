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若未開公聽會即排審國會改革法案 柯建銘：將提復議

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2024/03/17 11:37

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會本週四（21日）將排審攸關國會改革的相關法案，對於國民黨團、民進黨團討論後擬先開公聽會，民眾黨團總召黃國昌則嗆不要技術性杯葛，並指2016年早就開過公聽會。對此，民進黨團總召柯建銘今日反問黃：「今夕是何夕？不懂黃國昌在講什麼。」並指若國民黨團執意而為，將對相關法案提出復議，「這是沒有辦法的辦法。」

對於21日司法委員會議程擬改為公聽會，黃國昌表示，有關國會改革法案的公聽會，2016年早就開過，且議程排定是委員會召委權力；若民進黨團想開公聽會，就請民進黨召委去排議程，不要搞這種技術性拖延，希望21日如期排審。

「黃國昌委員你在講什麼？」柯建銘說，2016年開公聽會，開完審法案只有唯一通過「立法院組織法」第3條第2項，正副院長必須退出黨派、議事中立，其他議案不予審議，全部大概2年時間。「那時我們認為不適合的版本丟到垃圾桶，你今天再撿回來，拾人牙慧。」道理不是只有黃國昌在講，全民在檢視。

柯建銘指出，很多法案在審查前都會先開公聽會，就是讓法案審查時能有共識、順暢，不同意見大家可以參考，這很清楚；過去很多法案在審查前都會先開公聽會，國會改革這麼重要法案，就變阻礙法案進行，「這聽不下去。」

柯建銘也說，民進黨團國會改革小組今天、後天會陸續開會，他已和傅崐萁商量先開公聽會，然後民進黨團版本出來大家併案審查，假如國民黨執意而為，「我們會把所有法案復議，他也不能審，有需要到動干戈嗎？」民進黨團的法案版本條文也不少，但只有一個原則，就是絕對不會寫出違憲版本。

柯建銘說：「（國民黨團）若執意而為，我們週一（18日）就提復議，那就不能審了，這些法案還沒有過復議期，這是沒有辦法的辦法。」

根據立院議事規則，委員對於法律案、預算案部分或全案之決議有異議時，得依法於原案表決後，下次院會散會前，提出復議動議。

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