黃國昌挺韓國瑜開嗆 柯建銘：「藍白合」不是同流合污

立院民進黨團總召柯建銘反問民眾黨團總召黃國昌：「哪個法規規定，議事人員犯錯、怠惰是不可以檢討、更正的？」柯建銘強調，過去「從無院長犯錯，唯獨這一次」，「現在不是在談國會改革？請他們了解原點」。（資料照，記者林正堃攝）

2024/03/17 12:35

〔記者謝君臨／台北報導〕對於立法院長韓國瑜被控沒收立委「質詢權」爭議，立法院民眾黨團總召黃國昌公開力挺，反嗆「哪條法規規定，立委不在場必須要先休息」？對此，民進黨團總召柯建銘反問：「哪個法規規定，議事人員犯錯、怠惰是不可以檢討、更正的？」柯建銘強調，過去「從無院長犯錯，唯獨這一次」，「現在不是在談國會改革？請他們了解原點」。

立院院會15日進行施政總質詢，部分立委臨時改為書面質詢，主持會議的韓國瑜一路唱名、登記質詢立委未到後宣布院會休息，被控影響後續7位立委的質詢權。

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對此，柯建銘表示，國民黨主席朱立倫、國民黨團總召傅崐萁及國民黨所有委員都力挺韓國瑜，說依照議事規則何錯之有，還要叫民進黨道歉，這時黃國昌也跑出來嗆聲、「圍事」，說哪個法規規定，立委不在場必須休息。在回答前，先把事實真相講出來，誰犯錯誰負責。

柯建銘指出，最主要是民進黨立委陳亭妃當日上午最後一個質詢，卻被議事人員告知「韓院長下午有外賓」，她因而改書面質詢，這時「議事人員」很重要，要善盡即時告知、馬上更正，通知所有委員質詢時間有變，因為太晚通知，下午2時許才通知，2時10分才在議場秀出資訊，這個錯誤是「議事人員怠惰」，及「韓院長疏於管理，對議事不熟」，犯下骨牌效應，要把真相責任釐清。

柯建銘說，針對黃國昌的提問，他只能心平氣和地回應，希望黃國昌了解事實真相再來說話，「我要反問黃國昌一句話，哪一個法規規定，議事人員犯錯、怠惰是不可檢討、更正的，請黃國昌回答」，一個屬於憲政層次的立委質詢權，另一個則是議事規則，議事規則無法寫得很清楚，所以才有所謂憲政慣例和國會文化，歷來沒有任何院長犯錯，為何唯獨這一次，這很清楚。

柯建銘認為，黃國昌要和朱立倫搞「藍白合」，但「藍白合」不是同流合污，應該好好面對國會改革，韓院長發生獨斷錯誤、議事人員錯誤，這些都要改進，這當然是國會改革，「現在不是在講國會改革嗎？請他們了解這個原點。」

對於陳亭妃與國民黨立委王鴻薇的「不在場」爭執，柯建銘說，請王鴻薇去調錄影帶再講，個別委員的爭吵，終究會水落石出，請國民黨委員了解真相，不要瞎挺。

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