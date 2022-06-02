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    羅智強下週決定是否續選桃園市長 張善政：期待攜手為桃園打拚

    張善政在前立委陳根德、廖正井、立委張育美等人陪同到大園仁壽宮參拜。（記者鄭淑婷攝）

    張善政在前立委陳根德、廖正井、立委張育美等人陪同到大園仁壽宮參拜。（記者鄭淑婷攝）

    2022/06/02 13:07

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今天走桃園沿海地區，拜訪觀音區並轉往桃園區漁會、大園農會後，馬不停蹄前往大園仁壽宮參拜，並與前立委陳根德、前桃園機場董事市長郭蔡文等地方人士座談，對於媒體問及表態參選的羅智強，預計下週發表對張善政參選、是否要繼續選舉的看法，張善政表示，很期待將來跟羅智強攜手為桃園打拼。

    對於桃園沿海蘆竹、大園、觀音、新屋4區已跑了3區的看法，張善政表示，大園區有航空城拆遷的問題，觀音則有電廠造成環境污染等問題，他都很專注地聆聽地方聲音，未來會針對各區提出很好的配套，來紓解鄉親的疑慮。

    對於同樣表態參選的羅智強臉書最新貼文，將利用端午連假好好思考，預計下週發表對張善政參選如何看待、桃園市長要不要繼續走下去等看法，張善政對此表示，羅智強是他非常敬佩的朋友，羅對桃園的奉獻，最近大家都有感受到，他也同樣抱持為桃園奉獻的心，期待將來跟羅智強互相攜手為桃園打拚。

    張善政到大園請益，包括前立委陳根德、前桃機董事長郭蔡文及前大園鄉長張建隆、前區長呂水田、大園區黨部主委徐振坤、桃園市張廖簡宗親會大園區區分會會長廖聖賢、大園區婦女會理事長巫淑芬及橫峰里里長許琇筑、21全黨代表蕭新生、徐聰富等地方重要人士均與會。

    張善政到大園仁壽宮參拜。（記者鄭淑婷攝）

    張善政到大園仁壽宮參拜。（記者鄭淑婷攝）

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