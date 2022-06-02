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    前進桃園觀音拜會 張善政：不分藍綠、只重視做事的人

    張善政在前立委廖正井、立委張育美等人陪同，到甘泉寺參拜並與地方座談。（記者鄭淑婷攝）

    張善政在前立委廖正井、立委張育美等人陪同，到甘泉寺參拜並與地方座談。（記者鄭淑婷攝）

    2022/06/02 11:58

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政請益之旅，今天深入桃園市綠色票倉觀音區，地方期待他能繼前總統李登輝、馬英九，再次讓觀音「綠天變藍天」，他受訪時表示，他是不分藍綠、只重視做事的人，他不在乎觀音是藍是綠，就是要替觀音做事情。

    張善政拜會前由前立委廖正井、立委張育美陪同，到觀音信仰中心甘泉寺參拜，包括黨部主任委員楊逢時、前鄉長黃茂實、市議員參選人吳進昌、許更生、觀音區前農會理事長郭朝明、前農會總幹事鄭清富、觀音區婦女會理事長黃秀滿、民眾服務社、21全黨代表及桃園市張廖簡宗親桃園市總會理事長廖經順、桃園市廖姓宗親會總會理事長廖龍文等宗親都前來表達支持，與張善政座談交換意見。

    廖正井致詞時開玩笑說，「朱主席吃香喝辣不找我，有事情才找我幫忙，但覺得很開心」，國民黨在過去大選中，只有前總統李登輝、馬英九曾在觀音贏過，相信張善政有機會讓觀音「綠地再變藍天」，他已與歷屆鄉長聯繫，將不分黨派、全部力挺張。

    張善政表示，這段時間感受到地方的溫暖，大家看台南地震時他南下多少次，那時賴清德是台南市長，他從不覺得台南是綠營陣地，就疏忽了救災的事情，他本來就是一個不分藍綠的人，只重視做事的人，不在乎觀音是藍是綠，他就是要替觀音做事情。

    對於桃園目前整合狀況，張善政說，一步一腳印、繼續努力就是，呂玉玲的部分一直都在努力。

    張善政在前立委廖正井、立委張育美等人陪同，到甘泉寺參拜並與地方座談。（記者鄭淑婷攝）

    張善政在前立委廖正井、立委張育美等人陪同，到甘泉寺參拜並與地方座談。（記者鄭淑婷攝）

    張善政在前立委廖正井、立委張育美等人陪同，到甘泉寺參拜並與地方座談。（記者鄭淑婷攝）

    張善政在前立委廖正井、立委張育美等人陪同，到甘泉寺參拜並與地方座談。（記者鄭淑婷攝）

    張善政在前立委廖正井、立委張育美等人陪同，到甘泉寺參拜並與地方座談。（記者鄭淑婷攝）

    張善政在前立委廖正井、立委張育美等人陪同，到甘泉寺參拜並與地方座談。（記者鄭淑婷攝）

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