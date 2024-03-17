半島電視台：中國人認為解決國內問題 更重於統一台灣

《半島電視台》報導，許多中國民眾認為，比起與台灣統一，中國更重要的事情是解決國內經濟問題。（路透）

2024/03/17 18:01

〔編譯盧永山／綜合報導〕近年來中國軍方擴大了對台灣的壓力，中國軍機和船艦幾乎天天入侵台灣的領空和領海，中國領導人習近平在新年致詞中還堅稱，中國與台灣的統一是「歷史的必然」，中國不排除使用武力實現統一。但根據《半島電視台》報導，許多中國民眾認為，比起與台灣統一，中國更重要的事情是解決國內經濟問題。

《半島電視台》訪問在海邊眺望金門的廈門居民邵宏天（化名），邵指出：「敵對行動並不是讓中國和台灣走在一起的方式，我希望統一能夠和平地發生，如果這種情況不可能，我寧願保持現狀。」

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邵表示，他知道他的許多朋友也有同樣的感受，如果他們去金門和台灣，應該是當遊客，而不是當士兵，「台灣人沒有對我們做任何壞事，我們為什麼要去那裡與他們打戰呢？」邵堅信，中國和台灣之間的任何戰爭，隊會對雙方造成重大傷亡，「與台灣統一不值得發動戰爭」。

美國加州大學聖地牙哥分校21世紀中國中心去年發表的1項研究顯示，邵和他的朋友並不是唯一反對與台灣開戰的人。

這項研究探討了中國民眾對與台灣統一的不同政策步驟的支持度，發現1/3的中國受訪者認為，發動全面戰爭以實現統一是不可接受的。只有1%的人拒絕除了戰爭之外的所有其他選項，這對中國政府有關中國人民願意「不惜一切代價」實現統一的說法提出了挑戰。

來自上海的26歲行銷專家魏米亞（ Mia Wei，譯音） 對這樣的結果並不感到驚訝。魏表示：「中國一般民眾並沒有推動政府實現統一，是政府促使人們相信必須統一。」

與此同時，對發動統一戰爭的支持度接近早年類似研究的水準，這表明儘管台海局勢日益緊張，控制台灣的呼聲也不斷高漲，但在採取更強有力措施方面，支持度並未出現相應的增加。

魏認為，像她這樣的中國人更關心國內的發展，「一開始發生了武肺疫情，接下來經濟惡化，隨後房市變得更糟，我認為中國人有比與台灣統一更重要的事情」。

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