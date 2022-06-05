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    沒有公正何來善政？羅智強喊話張善政：補足程序正義

    前台北市議員羅智強表示，只要張善政願意補正程序正義，他願意立刻退出桃園市長選舉，願意接受就專心當個抬轎者。（記者李容萍攝）

    前台北市議員羅智強表示，只要張善政願意補正程序正義，他願意立刻退出桃園市長選舉，願意接受就專心當個抬轎者。（記者李容萍攝）

    2022/06/05 11:22

    〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨主席朱立倫突襲徵召前行政院長張善政參選桃園市長，讓已表態爭取提名的前台北市議員羅智強、在地立委呂玉玲相當錯愕。羅智強今（5）日續走「祈福走桃園」活動從新屋區出發，他今日給出第一策「補正程序正義」，他再度砲轟張善政是在黨中央粗暴不公的制度下、沒有程序正義下被提名出線，但是張善政卻沉默不語，「只要張善政願意補足程序正義，羅智強立即宣布退出桃園市長選舉」。

    羅智強表示，桃園市議員梁為超昨日公布一份民調，桃園市有48.9％市民反對沒有程序正義直接徵召張善政，只有13％的人可以接受，要知道所有事情理念公平是最重要的，張是在黨中央粗暴不公的制度下、沒有程序正義下提名出線，但是張卻沉默不語，很多桃園市民認為張是程序不正義的共犯。自己尊重對方不希望張受傷，所以雖講的不中聽但是為對方好。

    羅智強說，如果國民黨真的想要贏，就要補正程序正義，「張善政應該向朱立倫、黨中央嚴正表態，告訴黨中央不接受沒有程序正義之下的徵召」，有信心只要透過初選民調和所有的人公平競爭，並與所有想要參選桃園市長的同志一起比初選民調、公平競爭，張善政要讓大家心服口服，要有這樣的魄力與決心，在桃園才有贏的機會。

    對於張善政民調微幅領先民進黨可能的人選，羅智強表示，這就是警訊，民進黨還未針對程序正義出手，張說要團結、大局為重他也認同，但團結是要團在程序正義、讓人民尊敬的信念之下，沒有程序正義的起手式，民進黨也不會放過張善政，當民進黨打出投張善政就是投朱立倫，當民進黨跟大家說張是在程序不正義之下而出爐的候選人，張善政如何面對這些問題？

    他舉例2016年國民黨在「換柱」之後朱立倫訴求無理念的團結，結果人民買單了嗎？他呼籲張善政三思再三思，若不符合程序，叫他與呂玉玲的支持者怎麼辦，自己雖可以投給對方，但會被質疑沒原則。

    羅智強提到，現在他已經不想和朱立倫對話，但對於張善政還懷抱著信任與信心，才願意當烏鴉說不好聽的話，希望張善政體諒並體察桃園民情，明天、後天分別針對「無私」與「自信」向張提出建議，第二策要怎麼做秉持就是無私，這部分不容易；對於是否考慮脫黨參選？羅回應，先給張善政與黨中央一點時間回應再說，只要張善政願意補正程序正義，他願意立刻退出桃園市長選舉，願意接受就專心當個抬轎者。

    前台北市議員羅智強（左）新屋頭洲棒壘球場上場，與球員互動、投球。（記者李容萍攝）

    前台北市議員羅智強（左）新屋頭洲棒壘球場上場，與球員互動、投球。（記者李容萍攝）

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