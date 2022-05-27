參選起手式？林佳龍首都12大政策願景曝光

前交通部長林佳龍今（27）日以「首都願景的未來想像」為題發文，內容包括城市治理藍圖、首都圈發展、智慧城市等12大願景。（圖翻攝自林佳龍臉書）

2022/05/27 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長選舉將在今年11月底舉行，各黨初選候選人為了取得先機，已開始為之後的提名做準備，其中被視為民進黨內台北市長初選提名對象之一的前交通部長林佳龍，今（27）日以「首都願景的未來想像」為題在臉書發文，內容包括城市治理藍圖、首都圈發展、智慧城市等12大願景。

林佳龍在臉書發文提到，今年是台灣智庫20週年，而他們推出挑戰2032國家願景的一系列計畫，其中一項就是台灣城市區域治理藍圖，近幾個月來已與學者專家有非常多的討論，他表示，如何在現有的基礎上擘劃未來城市，是所有首長的功課。

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林佳龍直言，想像台北市的未來，要先跳脫現有的行政區域思維，這樣才能有全新大格局的思考，他也補充，作為北北基桃首都圈的核心城市，台北市像是連結大小齒輪的承軸，因此，其治理必須超脫本位主義，導入「跨域治理」與「數位治理」的理念，從首都圈治理的角度出發，引領台灣克服挑戰，帶領台灣邁向世界。

林佳龍還提到，他與學者專家組成研究團隊，聚焦於首都圈發展策略的研擬與討論，所聚焦的12大政策願景計畫，將在接下來一個月陸續推出，期盼能和關心首都圈的未來、生活在首都圈的市民，一同腦力激盪，參與世界台北的討論。

林佳龍提到的12大政策願景計畫：

1.大台北首都圈國土規劃與區域治理藍圖 （「國土規劃」）

2.建構台北為核心的首都圈共好交通路網 （「交通路網」）

3.大台北首都圈整體空間規劃與居住正義 （「空間正義」）

4.強化數位治理體系與建構智慧服務城市 （「數位治理」）

5.升級智慧防救災體系提升首都台北韌性 （「韌性防災」）

6.大台北防洪計畫與首都圈流域文化復興 （「流域文化」）

7.克服疫情經濟受災與打造韌性回應網絡 （「疫後經濟」）

8.首都三箭強化台北產業創新與人才培育 （「人才創新」）

9.首都圈觀光主流化與台北城市亮點計畫 （「亮點觀光」）

10.建構首都台北安心生養育兒及養老體系 （「生養照護」）

11.台北世界節慶城市與文化十字軸線藍圖 （「文化復興」）

12.首都台北連結區域領航台灣與世界共好 （「世界共好」）

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