南投2正妹市民代表展志氣 一尋求4連霸、一角逐縣議員

年輕又有活力的南投市民代表廖怡琇，將朝代表4連任目標努力。（廖怡琇提供）

2022/05/27 08:52

〔記者謝介裕／南投報導〕年底選戰日益逼近，南投市民代表會2位年經又有活力的正妹代表廖怡琇及張雅琪不約而同對外宣布自己的最新動向，廖怡琇決定朝代表4連霸目標努力，張雅琪則強調，為民服務無顏色、黨派之分，將以無黨籍參與下屆縣議員選舉，力求在藍綠2大陣營中脫穎而出。

南投縣長、縣議員、鄉鎮市長及代表、村里長等五合一選舉，將在11月26日登場，有意參選的人也都積極展開備戰。南投市人口數約近10萬人，係全縣13鄉鎮市中最大的票倉，向來是兵家必爭之地，甚至有當選代表再衝刺議員的傳統，如現任縣議員洪明科、蔡宗智2人，也都是擔任南投市民代表後，再轉戰議員跑道而成功當選，因此，此次五合一選舉，有多少位市民代表打算轉戰縣議員也成為大家茶餘話後討論的話題，尤以上述2位正妹代表動態最受注目。

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廖怡琇從20初頭歲就踏入政壇，迄今已連任3屆市民代表，因去年4大公投案藍綠之間較勁時，她便已在市區重要路口掛起看板，當時外界便一直認為這是她要參選縣議員的起手式，惟今日她不但嚴正否認，且還透過自己臉書清清楚楚宣告，將繼續投入南投市民代表選舉，並以「疼琇南投．女力出擊．魄力問政」為競選主軸，希望能獲市民支持及認同，如願完成代表4連任。

另1位正妹代表張雅琪，則展現初生之犢不畏虎的勇氣，以素人姿態首次當選南投市民代表後，並不尋求市民代表連任，而是宣布要踏上角逐縣議員之路，面對外界的詫異、驚訝聲，她強調，沒有人規定市民代表當了多少屆才能轉換跑道，她也以「用心服務．服務用心」為競選理念，盼鄉親能給她一個擴大服務層面的機會。

南投市民代表張雅琪決定投入下屆南投縣議員選舉，盼鄉親給她一個擴大服務層面的機會。（張雅琪提供）

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