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    劉政鴻民調爭回鍋選縣長？ 國民黨苗縣黨部打臉「中央黨部未委託」

    前苗栗縣長劉政鴻。（資料照）

    前苗栗縣長劉政鴻。（資料照）

    2022/05/26 17:20

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨下屆苗栗縣長提名懸而未決，地方有人醞釀連署推薦前水利會長謝福弘出馬；但今天（26日）地方網路社群卻出現國民黨中央黨部將於27、28日進行電話對比式民調，是針對「前苗栗縣長劉政鴻」與「民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎」，還有劉政鴻「本人懇託」的錄音檔。但國民黨苗栗縣黨部代轉中央聲明打臉「中央黨部未委託」。

    苗栗縣地方網路社群今天流傳一訊息指稱：「敬愛的苗栗縣鄉親大家好~國民黨中央黨部訂於5月27日（星期五）28日（星期六）晚上6點至9點將做「劉政鴻」與「徐定禎」的家戶電話對比式民調~敬請唯一支持~「劉政鴻」。謝謝您！」此外，另有「劉政鴻本人」懇託的錄音檔，引發地方譁然。

    國民黨苗栗縣黨部於下午3點半許，代轉中央聲明「中央黨部未委託民調機構於5月27日至28日執行苗栗縣縣長選舉相關民意調查，中央組發會特此嚴正聲明。」

    記者致電劉政鴻求證，由劉政鴻的隨行秘書接應，對方表示「縣長目前在忙」，未能得知劉的回應。

    對此，謝福弘表示，劉政鴻2天前還有與他碰面，討論之後選舉相關對策，他也不清楚是怎麼一回事？對於此電話民調舉動，謝福弘說，他一貫秉持「不主動、不爭取、不內訌」原則，若黨中央認為劉政鴻比較適合，他也無所謂。

    苗栗會議會議長鍾東錦表示，以縣黨部主委的立場，他表示歡迎，「歡迎黨內能夠贏過民進黨人選的人出來，我們是要選能夠勝選的人，又不是要選聖人」。至於他個人爭取黨內提名一事？他說，如今說什麼都不適合。

    下屆苗栗縣長國民黨選情，積極爭取參選的鍾東錦遭爆出過往「江湖歲月」，立委徐志榮又多次表達無意參選後，地方醞釀連署推薦謝福弘代表藍營參選縣長，包括縣長徐耀昌、立委陳超明與徐志榮都簽名推薦。

    苗栗縣地方網路社群出現國民黨中央黨部將於27、28日進行前苗栗縣長劉政鴻與民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎的電話對比式民調。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗縣地方網路社群出現國民黨中央黨部將於27、28日進行前苗栗縣長劉政鴻與民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎的電話對比式民調。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗縣地方網路社群出現國民黨中央黨部將於27、28日進行前苗栗縣長劉政鴻與民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎的電話對比式民調。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗縣地方網路社群出現國民黨中央黨部將於27、28日進行前苗栗縣長劉政鴻與民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎的電話對比式民調。（記者彭健禮翻攝）

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