劉政鴻民調爭回鍋選縣長？ 國民黨苗縣黨部打臉「中央黨部未委託」
〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨下屆苗栗縣長提名懸而未決，地方有人醞釀連署推薦前水利會長謝福弘出馬；但今天（26日）地方網路社群卻出現國民黨中央黨部將於27、28日進行電話對比式民調，是針對「前苗栗縣長劉政鴻」與「民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎」，還有劉政鴻「本人懇託」的錄音檔。但國民黨苗栗縣黨部代轉中央聲明打臉「中央黨部未委託」。
苗栗縣地方網路社群今天流傳一訊息指稱：「敬愛的苗栗縣鄉親大家好~國民黨中央黨部訂於5月27日（星期五）28日（星期六）晚上6點至9點將做「劉政鴻」與「徐定禎」的家戶電話對比式民調~敬請唯一支持~「劉政鴻」。謝謝您！」此外，另有「劉政鴻本人」懇託的錄音檔，引發地方譁然。
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國民黨苗栗縣黨部於下午3點半許，代轉中央聲明「中央黨部未委託民調機構於5月27日至28日執行苗栗縣縣長選舉相關民意調查，中央組發會特此嚴正聲明。」
記者致電劉政鴻求證，由劉政鴻的隨行秘書接應，對方表示「縣長目前在忙」，未能得知劉的回應。
對此，謝福弘表示，劉政鴻2天前還有與他碰面，討論之後選舉相關對策，他也不清楚是怎麼一回事？對於此電話民調舉動，謝福弘說，他一貫秉持「不主動、不爭取、不內訌」原則，若黨中央認為劉政鴻比較適合，他也無所謂。
苗栗會議會議長鍾東錦表示，以縣黨部主委的立場，他表示歡迎，「歡迎黨內能夠贏過民進黨人選的人出來，我們是要選能夠勝選的人，又不是要選聖人」。至於他個人爭取黨內提名一事？他說，如今說什麼都不適合。
下屆苗栗縣長國民黨選情，積極爭取參選的鍾東錦遭爆出過往「江湖歲月」，立委徐志榮又多次表達無意參選後，地方醞釀連署推薦謝福弘代表藍營參選縣長，包括縣長徐耀昌、立委陳超明與徐志榮都簽名推薦。