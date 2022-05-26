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    首頁　>　政治

    張善政終於見到邱奕勝 鄭運鵬：藍營高官高傲本性露餡

    立委鄭運鵬說，張善政接受朱立倫邀請參選，第一時間就該想到要尊重在地國民黨前輩。一位不會體貼黨內同志的人，未來也很難期待他懂得體貼桃園市民的需要。（資料照）

    立委鄭運鵬說，張善政接受朱立倫邀請參選，第一時間就該想到要尊重在地國民黨前輩。一位不會體貼黨內同志的人，未來也很難期待他懂得體貼桃園市民的需要。（資料照）

    2022/05/26 19:22

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政多次拜會桃園市議會議長邱奕勝，卻吃閉門羹。邱奕勝主動釋出善意，今天約張善政在議會碰面。對此，被視為民進黨桃園市長熱門人選的立委鄭運鵬說，國民黨高官的高傲本性在一開始就露餡了，終究要做的禮貌拜會，為何不在提名前就去做？若在1個月前就碰面，今天也不會鬧出這麼大風暴。

    鄭運鵬認為，政黨政治即使內部再不愉快，禮貌會面是遲早的事情，只是國民黨突襲提名的做法對地方前輩太不禮貌，才搞得如此不愉快，任何人面對如此不被尊重的對待都會有情緒。

    鄭運鵬說，張善政的行為就如廣告所講：「你終究要開歐洲車，為何不一開始就開」，張善政在一開始接受國民黨主席朱立倫邀請參選，在第一時間就該想到要尊重在地國民黨前輩。「終究要做的禮貌拜會，為何不在提名前就去做呢？」

    鄭運鵬表示，一位不會體貼自己黨內同志的人，未來也很難期待他懂得體貼桃園市民的需要；這是最基本的做人處世問題，國民黨高官的高傲本性在一開始就露餡了，如果在1個月前就碰面，今天也不會鬧出這麼大風暴。

    鄭運鵬指出，以一個觀察者角度看待國民黨，當初台北市前議員羅智強意志很堅定地要到桃園參選，國民黨以不歡迎外來空降為由排斥他，最後又找一個張善政空降桃園，還是從更遠的花蓮來，這些都是國民黨自打嘴巴與不近人情之處，做到這種地步都是不必要的代價。

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