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    首頁　>　政治

    有意3度挑戰縣長寶座 前金門高粱黨主席分送700「兩用」快篩

    洪志恒（前右）說，這種兩用快篩劑，對於怕捅鼻子的小朋友很適合。（記者吳正庭攝）

    洪志恒（前右）說，這種兩用快篩劑，對於怕捅鼻子的小朋友很適合。（記者吳正庭攝）

    2022/05/26 22:19

    〔記者吳正庭／金門報導〕有意在年底3度挑戰金門縣長寶座的前金門高粱黨主席洪志恒，今天在金門浯島城隍廟廣場免費發送700分武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑，由於是唾液、戳鼻「兩用」，吸引不少民眾排隊索取。

    曾經2次參選金門縣長、3次參選立委的洪志恒以「快樂參選」最為選民津津樂道，因為他不論選情如何緊繃，總是帶著微笑出現，每遇電視政見發表會，總是半歌半演講，沖淡不少選情的火藥味；地區有不少他的支持者。

    洪志恒說，這1、2年來跑遍全台灣為金門招商、招客、招人才，有某位善心人士得知金門鄉親迫切需要快篩劑，指定洪志恒代替發放快篩劑給金門鄉親，他說，這位台灣善心人士拋磚引玉，希望大家一起做善事，讓社會更祥和。

    洪志恒穿著他的「戰服」襯衫搭配西裝褲，很認真的向排隊者強調，這個快篩劑很特別，可以用唾液式的，也可以用捅鼻子的，接著，他用力清了清喉嚨，很大力、認真的吐了1口「唾液」，靜待結果出爐前，他還不忘高聲表示：「各位請放心，昨天晚上已經先快篩，是陰性」。

    對於洪志恒這次選擇以「送快篩」作為試圖再次挑戰縣長寶座的起手勢，現場民眾幾乎都持開放的看法，1位附近商家表示，不論洪志恒會再次提出何種政治主張，畢竟在疫情起伏的當下，能夠讓老百姓憑著排隊能換取到快篩試劑，就有1種很踏實的感覺。

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    洪志恒贈送快篩劑前，很認真的示範快篩劑使用方法。（記者吳正庭攝）

    洪志恒贈送快篩劑前，很認真的示範快篩劑使用方法。（記者吳正庭攝）

    洪志恒出示快篩劑檢測結果是陰性。（記者吳正庭攝）

    洪志恒出示快篩劑檢測結果是陰性。（記者吳正庭攝）

    前金門高粱黨主席洪志恒（右）在城隍廟前贈送快篩劑。（記者吳正庭攝）

    前金門高粱黨主席洪志恒（右）在城隍廟前贈送快篩劑。（記者吳正庭攝）

    前金門高粱黨主席洪志恒（中）在城隍廟前贈送快篩劑，有不少年輕人聞風加入索取行列。（記者吳正庭攝）

    前金門高粱黨主席洪志恒（中）在城隍廟前贈送快篩劑，有不少年輕人聞風加入索取行列。（記者吳正庭攝）

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