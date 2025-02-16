畫面曝光！台灣燈會塞爆網炸鍋 黃瓊慧：有媽媽帶小孩擠到快窒息

台灣燈會昨人潮擠爆許多網友抱怨連連，困在捷運站內近1小時。（圖擷自黃瓊慧threads）

2025/02/16 10:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣燈會昨（15日）天氣舒適加上點燈後首個週六假日，傍晚起湧入大量人潮進出，人潮大排長龍，位在燈區的機場捷運A18與A19兩站塞爆，引發網友炸鍋，民眾反映人卡在站內1小時都出不去。桃園市議員黃瓊慧怒批，市府人潮疏運需要檢討，憂發生踩踏意外。

台灣燈會昨人潮擠爆許多網友抱怨連連，黃瓊慧在「threads」社群平台曝光機捷站塞爆場景，她表示，收到多位民眾反映，卡在在桃園機場捷運A18高鐵桃園站、A19體育園區站內出不去，塞在裡面近1小時，有媽媽甚至表示帶著孩子在現場擠到快窒息。

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「真的很擔心發生踩踏意外！」黃瓊慧怒批，燈會人潮疏運需要檢討。底下網友紛紛表示，真的是爛透了，A19站到站後根本無法動彈連從下樓梯都要排20分鐘左右，更不要說出站，已經不只是擁擠的程度而是推擠，而且動線混亂，全部人繞來繞去路牌標示也完全不夠清楚明確。

立委王義川也在「threads」強調，不同的人、用不同的運輸工具、走不同的路、在不同時間、到不同展場是大型活動輸運的基本原則，直言桃園台灣燈會因為沒做到上面的基本原則，才會擠爆機捷、燈區周邊和高鐵。

王義川指出，大型活動輸運都是以最尖峰來研擬疏運計畫，事前看不出交通專業的安排，當然就必須承受爆量的人潮，擁塞不只影響燈會民眾，也影響桃園機場的進出，恐怕對於出入境旅客造成無法挽回的錯過班機或無法離開機場。

他認為，這次台灣燈會因為不在台鐵周邊，就已經潛藏輸運困境，加開高鐵和機捷本來就是應該在應變計劃中，桃園市政府太輕忽了，太晚啟動了！尤其機捷是桃園市政府在營運，發生無法上下車是不能被原諒的。

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