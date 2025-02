美國刪了「不支持台獨」！川普政府「魯比歐版本」上線

美國國務院官網13日更新「美台關係現況」,刪除美國長年來「不支持台獨」的立場。圖為台美兩國國旗。(路透檔案照)

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務院官網13日更新「美台關係現況」,刪除美國長年來「不支持台獨」的立場,新增期待兩岸「以和平、不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」化解問題。

網站寫道,美台雙方透過美國在台協會(AIT,American Institute in Taiwan)持續擴展合作,台灣已是美國在貿易與投資、半導體及其他關鍵供應鏈、投資、科技、健康、教育及推動民主價值等領域的重要夥伴。

「美國對台灣政策橫跨歷屆政府數十年來均維持一貫,美國長期以來遵守『一中政策』;這政策是依據台灣關係法、美中三公報與對台六項保證」。

根據網站公布內容,美國反對兩岸任何一方片面改變現狀,「我們期待兩岸分歧能以和平、不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式化解」(We oppose any unilateral changes to the status quo from either side. We expect cross-Strait differences to be resolved by peaceful means, free from coercion, in a manner acceptable to the people on both sides of the Strait.)。前任總統拜登時期,這段內容的用詞是「我們反對任何一方片面改變現狀;我們不支持台獨;我們期盼兩岸分歧能以和平方式解決」。

最新版本內容加強了支持台灣國際參與的語氣,也提到與五角大廈合作。文中指出,美國依照台灣關係法提供必要的防衛物資與服務,使台灣維持足夠能力自衛,並有能力抵抗任何訴諸武力或其他形式的脅迫。國務院這篇文章中也再度確認台灣是領先民主政體與科技重鎮,也是美國在印太地區的重要夥伴,雙方有穩固的非官方關係。

舊的前國務卿「布林肯版本」中稱「美國將持續支持台灣加入不要求國家地位的國際組織,並鼓勵台灣有意義地參與無法加入的組織」;新的現任國務卿「魯比歐版本」在語氣、用詞;強度都不同,提到「美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織,包括在適當情況下成為正式會員」。

美國國務院官網定期更新華府與各國家及地區關係現況,2022年5月曾移除「不支持台獨」、「台灣是中國的一部分」等文字,約1個月後,國務院又加入「不支持台獨」段落。

美國國務院官網13日更新「美台關係現況」介紹文章,有人發現,內文中刪除了「不支持台獨」字句。(圖擷取自美國國務院官網)

