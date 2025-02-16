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    優格新功效！ 研究：改變腸道菌叢 降特定腸癌風險

    腸道菌是關鍵，優格或成預防腸癌新星。（美聯社檔案照）

    腸道菌是關鍵，優格或成預防腸癌新星。（美聯社檔案照）

    2025/02/16 11:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一項近日發表於《腸道微生物》（Gut Microbes）期刊最新研究指出，經常食用優格可藉由改變腸道菌叢，降低特定類型腸癌的風險。每週食用2份或更多優格者，雙歧桿菌陽性近端結腸癌發病率降低20%。

    英國《獨立報》報導，這項研究分析了「護理師健康研究」（Nurses' Health Study）和「健康專業人員追蹤研究」（Health Professionals Follow-up Study）數十年來收集的數據，涵蓋約15萬名參與者。研究發現，優格攝取量與較低的腸癌發病率之間存在明顯關聯，特別是雙歧桿菌（Bifidobacterium，或稱比菲德氏菌）陽性近端結腸癌（發生於結腸靠近小腸部位的一種大腸直腸癌）。

    研究專家指出，大腸直腸癌已成全球重要健康問題，發病率持續上升，年輕族群尤為明顯。專家推測，不良飲食（包括過多的超加工食品）、肥胖和缺乏運動，可能是發病率上升的原因。值得注意的是，近30%的大腸直腸癌患者腫瘤組織中可檢測到雙歧桿菌。

    研究人員表示，優格不僅是健康食品，更可能成為預防癌症的重要介入點。然而，研究團隊也強調，這項研究結果仍需在更多人群中驗證，並呼籲進一步研究以釐清優格預防腸癌的具體機制。

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