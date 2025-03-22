因應非常事變 替代役召集不限退役8年內役男

內政部與國防部公告修正「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」。 （資料照）

2025/03/22 23:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕為因應非常事變或戰時執行民防任務需要，內政部與國防部近日修正相關辦法，增訂替代役演訓召集，必要時，得視需要酌增年限、次數、日數，另刪除全年受勤務召集總日數60天的限制。

行政院2022年12月通過「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」，將替代役人力納入民防系統，並於平時訓練或演習時實施「演訓召集」，於非常事變或戰時實施「勤務召集」。

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官員表示，今年核定招募的替代役共1萬3650人，下月將開放役男申請服一般替代役。至於替代役總備役人數達27萬7000餘人，去年召訓5萬0052人，今年原預計召訓7萬2000人，但因預算遭立法院刪減，下修為5萬人。而27日的演練，包括現役與備役替代役都會參與。

內政部與國防部近日公告修正「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」，過去演訓召集以8年內的替代役備役役男為對象、每年以1次為限、每次1日以內，修正後新增，「必要時」，由內政部得「視需要」酌增年限、次數、日數。

內政部解釋，「必要時」指因應全球氣候異常、國際情勢緊張、天然災害、支援輔助軍事勤務等，「視需要」則由內政部與全民防衛動員體系會商，或由召集機關報請內政部核定，而修正後不限於召集退役8年內的役男，也得召集退役後9年以上接受民防專業訓練，以擴大國家整體緊急救護及支援防衛量能。

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