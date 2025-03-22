決定全球經濟命運！日經商業特輯：向最強數位之國台灣學習

日經商業將發行「向最強數位國家台灣學習」特輯。（摘自網路）

2025/03/22 21:59

〔編譯魏國金／台北報導〕日經商業（Nikkei Business）雜誌即將於24日出刊「向世界最強的數位國家學習：台灣——台積電與鴻海的逆境突圍力」特輯，深度分析台灣如何以不到40年的時間蛻變成決定全球經濟命運的戰略要地，而日本或許可以借鏡台灣，振興其數位產業。

該專輯引言為：台灣已成為決定全球經濟命運的戰略要地，半導體巨頭台積電繼續主導尖端半導體製造領域，而隨著美中關係緊張加劇，半導體已成為戰略性商品，台灣的地緣政治重要性也進一步增強。高科技產業推動台灣經濟發展，2024年台灣人均國內生產總值（GDP）預計超越日本，一個人口僅逾2300萬的島國，是如何發展出改變世界的技術和龐大的經濟圈的？解開其中奧秘，可以為振興日本的數位產業提供線索。

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該特輯分成最強台積電的誕生：台灣的4個勝利法則、鴻海：巨艦的機敏與中國策略距離、台灣新創企業：從日本走向世界，以及政治環境下的韌性與創新等4大部份。

在最強台積電部份，文章指出，從創立專業晶圓代工模式的台積電創辦人張忠謀，到接棒的劉德音、魏哲家都與美國有深厚的連結。從台積電第四季業績來看，北美佔營收75％，而美國是智慧手機與人工智慧（AI）等數位市場的核心，斬獲多少美國市場訂單就決定了晶圓代工的成敗，了解美企的商業習慣與思維是台企的優勢。

此外，台積電從國家研究機構工研院孕育而生，透過政府政策、人才、土地等全面支援，以及清華大學等培養大量半導體人才，加上超高效率經營，使台積電技術層層突破，是台積電成為全球無可取代的半導體供應商的原因。

在巨艦鴻海部份，該特輯提到，鴻海雖先行進入中國深圳，但近年因地緣政治風險已轉向台灣、印度、東南亞、墨西哥等第分散布局，鴻海在地緣政治風險的反應較日本企業迅速。

該特輯指出，台灣新創企業從日本走向世界，比如Whoscall開發商GoGoLook，善用AI打擊詐騙電話，進軍東南亞與日本市場，而台灣去年對日本的投資創歷史新高，新創企業將日本視為海外拓展第一站。

台灣雖處於中國壓力下，但政治不穩定造就的平衡感，卻讓台灣孕育出兼具效率與應變能力的企業文化，台灣專注供應鏈分工與效率，成為全球數位經濟的「幕後黑子」。

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