為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    教宗方濟各3/23出院 返梵蒂岡休養至少兩個月

    2025/03/23 02:21

    〔中央社〕羅馬天主教教宗方濟各自2月住院以來已逾5週，他的醫療團隊負責人阿菲利今天表示，教宗將於明天出院，他會返回梵蒂岡並至少休養2個月。

    路透社報導，88歲的教宗方濟各（Pope Francis）2月14日因呼吸困難被送進羅馬的傑梅利醫院（Gemelli Hospital），過去這段時間他一直在與雙側肺炎搏鬥，這是他擔任教宗12年來最嚴重的健康危機。

    儘管教宗明天將返回梵蒂岡，他的醫生指出，他年邁的身體要完全康復需要「很長一段時間」。

    醫生還提到，他們已囑咐教宗休息兩個月，並建議他不要參加任何大型或特別勞累的會議。

    阿菲利（Sergio Alfieri）在記者會上說，讓教宗「至少休養兩個月的建議非常重要」。

    梵蒂岡今天稍早才宣布，教宗明天擬從醫院窗戶向信眾揮手致意並送上座宗祝福。這將是他自上月住院5週多以來首次公開露面。

    梵蒂岡指出：「教宗方濟各計劃在三鐘經（Angelus）誦念儀式結束後，從羅馬的傑梅利醫院揮手及給予祝福。」

    梵蒂岡上週公布了教宗住院接受治療以來唯一的照片，照片顯示方濟各在傑梅利醫院的小聖堂內祈禱，似乎不需輔助就可自主呼吸。1140323

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播