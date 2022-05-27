蔣萬安拜會馬英九 兩岸「雙城論壇」3前提舉辦

國民黨台北市長參選人蔣萬安展開請益之旅，今拜會前總統馬英九。（攝影方賓照攝）

2022/05/27 10:42

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安今日上午拜會曾經擔任過8年台北市長的前總統馬英九，向馬請益，在會前接受媒體訪問時，針對有記者提及兩岸「雙城論壇」議題，蔣萬安指出，未來「雙城論壇」的舉辦前提，就是中共不再擾台，對台灣釋出善意，而且雙方地位要對等，才有舉辦的意義，此外，他也強調，有關國際其他城市之間的交流、汲取經驗也是非常重要，未來他會擴大舉辦國際城市交流論壇。

此外，針對媒體詢問馬英九從過去主張不統、不獨、不武，到如今的不排除統一，是否認同這些觀點？蔣萬安則強調，回到堅持中華民國主權，認清兩岸分治的事實，這是作為與對岸交流溝通的基礎，是台灣最大的公約數，也是他堅持的立場。

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對於國民黨被徵召參選台北市長後，藍營有聲音要求為「兩蔣」平反，蔣萬安則表示，過去一直以來兩蔣對於中華民國這片土地的貢獻不容抹滅，不管過去蔣中正總統對於土地改革、三七五減租、耕者有其田、九年國民教育，到蔣經國總統推動十大建設，以及大家現在津津樂道的護國神山，都是當時所奠下的基礎，對於兩蔣的貢獻，大家都非常感念，這是台灣所有民眾所認同。

蔣萬安並強調，自己以身為蔣家後代感到驕傲，兩位蔣總統對於這片土地的貢獻，大家有目共睹，不容抹滅，他會把立場表達清楚，接下來就是往前看，對於台北市政他會用創新思維、科技手段、永續精神來執行施政願景。

媒體追問，是否也會感念馬英九？蔣萬安則說，馬英九在台北市長任內有很多政策，到現在台北市民都非常感念，不論是垃圾費隨袋徵收．一區一運動中心，以及汙水下水道接管率的提升，市民到現在還在受惠。

蔣萬安指出，今天他不只是拜會馬總統，更是拜會馬市長，城市發展有延續性，藉由過去經驗的累積，才能讓台北市在舊有基礎之下，永續發展，馬英九過去在台北市長任內，不論是為台北市永續發展、宜居、國際化，都奠下非常好的基礎，包括聽障奧運、花博，就是馬英九任內積極爭取，後來才有舉辦世大運的契機，當然還有包括污水下水道的接管率以及一區一運動中心，至今市民都非常有感，當然還有包括垃圾費隨袋徵收的政策，獲得2001年亞洲廢棄物管理的傑出獎，也是中央政府在各縣市政府推動的政策，這些都是他要來向馬市長請益拜會，就過去豐富的市政治理經驗請教。

對於綠營人士指稱他是「馬英九2.0」、「小馬英九」，蔣萬安說，自己就是蔣萬安，他今天就是要向過去包括馬市長在內，幾位對城市治理有豐富治理經驗的前輩請益拜會。

針對傳聞部分藍營內湖、南港、大安區初選失利的議員參選人，跳巢到台北市副市長黃珊珊團隊，蔣萬安表示，每個人都有人生規劃，他都給予尊重與祝福。

媒體還問，黃珊珊最近是否在防疫工作上與蔣萬安較勁？蔣萬安則說，很高興看到他守護醫護的方式，有越來越多人願意跟進，他認為這是好事，支持一線醫護人員的工作，原本很早就要開始啟動，甚至去年疫情警戒提升至三級時，他就發起醫護愛心送餐活動，籌措醫療物資，希望給醫護最大支持鼓勵，並感謝他們的辛勞，昨天他把各界愛心將N95口罩、防護衣、酒精交到醫護手中，接下來希望大家共同成為防疫台北隊，當醫護人員的後盾。

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